Яндиев показал примирение с избитым другом Харитонова

https://static.news.ru/photo/254dbb56-2d6b-11eb-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: adam_yandiev_boroda/Instagram.com

Боец смешанного стиля Адам Яндиев помирился с другом Сергея Харитонова Русланом Абдо, которого избил на мероприятии в «Лужниках». Видео примирения было опубликовано на странице Яндиева в Instagram.

Добрый вечер, дорогие друзья. Вы были свидетелями того, что происходило со мной за последние дни. Мужчина — тот, кто признает свои ошибки, а я признаю, что был не прав, что распустил руки. Руслан Абдо — настоящий мужчина, потому что сам позвонил мне и сказал, что также был не прав в этой ситуации. Мы пожали руки, вопрос с Русланом Абдо закрыт, — написал Яндиев.

Вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» боец ММА Адам Яндиев избил Сергея Харитонова, а также его друга Руслана Абдо. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Харитонов утверждает, что в драке был использован кастет.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах произошедшего. В новом интервью NEWS.ru он заявил, что исключает вариант примирения с Яндиевым.

Как ранее передавал NEWS.ru, Руслан Абдо отказался от госпитализации. Он рассказал журналистам, что не может понять, из-за чего произошло нападение. Он подчеркнул, что у Яндиева «с головой непорядок». Спортсмен пояснил, что он вместе с Харитоновым давно знаком с Яндиевым и никаких конфликтов ранее не случалось, во время разговора, предшествовавшего драке, не было никаких провокаций.