Фото с роскошной свадьбы Прилучного и Брутян появились в Сети

Фото: соцсети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Фото и видео со свадьбы Павел Прилучного и его молодой избранницы Зепюр Брутян появилось в Сети. Их публикуют как молодожёны, так и многочисленные гости торжества.

Свадьба проходила в красивом месте с водоёмом, где была установлена украшенная цветами декоративная рамка. Среди гостей были Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный, а также сёстры-близняшки Король, с одной из которых Прилучному приписывали роман.

Сам актёр был одет в белую рубашку и классический синий костюм. Невеста, которую ввел под венец папа Ашак Робертович, была наряжена в пышное платье принцессы с золотыми узорами.

После того, как пара обменялась клятвами, торжество продолжилось во дворце, в зале с сотнями роз. Свадебную песню для новобрачных исполнил Мот. Поздравил молодожёнов Стас Михайлов.

За вечер новобрачная сменила несколько нарядов. Размахом праздника были восхищены не только друзья Прилучного, но и его поклонники. Один из Telegram-каналов уточнил, что свадьба проходила не в Армении, как решили изначально фанаты актёра, а в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный женился на 26-летней актрисе Зепюр Брутян. Молодые люди познакомились во время съёмок сериала «Мажор».