Экс-жена Прилучного с гневом обрушилась на фанатов за вопросы о бывшем муже

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце с яростью и гневом обрушилась на поклонников за вопросы о воссоединении с экс-супругом. Она вышла из себя и заявила, что «некультурно» со стороны почитателей указывать, как ей жить. Гневная тирада появилась в соцсетях актрисы.

Слухи о возможном воссоединении бывших супругов появились после того, как Муцениеце уехала на съёмки, а дети остались с бывшим мужем. Поклонники, искренне переживающие за семейное счастье любимых актёров, стали не только интересоваться, но и давать советы бывшей жене Прилучного о том, как им снова соединиться.

Однако актриса повела себя странно. Она заявила, что её отношения с бывшим мужем волнуют не её саму, а только публику. Актриса назвала «грязью» обсуждения её личной жизни в комментариях. Особенно её возмутило доказывание «какой-то правды» про её отношения с экс-мужем.

Вот, вас хлебом не корми пообсуждать, кто, с кем, куда и зачем! Ну и конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! — высказала претензии поклонникам Муцениеце.

Но на этом актриса останавливаться не собиралась и она решила «расставить границы» в довольно жёсткой форме.

Мне кажется, вы увлеклись! Вам показалось, что вы — являетесь непосредственными участниками моей жизни... Так вот! Расставлю, наконец-то, границы! Вы — любимый зритель! — жёстко осадила фанатов звезда.

Она потребовала «прекратить этот бред», не обсуждать, «кто с кем спит или не спит», потому что артист — это «творчество, а не его личная жизнь».

Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время, только настолько, насколько сами того захотим! И перестаньте думать, что вы хоть как-то влияете на жизнь ваших кумиров! — грозно потребовала бывшая жена Прилучного.

Ранее Актёр Павел Прилучный отправился вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце и общими детьми в ОАЭ. Фотографии с отдыха актёр опубликовал в соцсетях.