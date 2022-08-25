Прилучный женился в Армении Актер Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в Армении

Фото: woman.ru

Российский актер Павел Прилучный женился в Армении, сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!». Его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Молодые люди познакомились во время съемок сериала «Мажор». Некоторые поклонники актеров до сих пор считают их роман фикцией, отмечается в сообщении.

Павел Прилучный и 26-летняя актриса Зепюр Брутян, чей роман многие называют пиаром, в эти минуты играют свадьбу в Армении. 34-летний актер познакомился с ней на съемках сериала, откуда и пошли разговоры о пиар-романе. <...> Некоторые поклонники до сих пор считают роман фикцией, несмотря на любые попытки Прилучного и Брутян доказать обратное, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал документы, согласно которым Прилучный женился на Брутян еще весной. Брак был зарегистрирован 12 мая в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу.

Позднее актриса заявила, что ее роман с коллегой по сцене оказался обманом. Она сообщила, что лишь снималась с Прилучным в одном проекте, однако они вместе не живут.

27 июня в интернете появились новые доказательства тайной свадьбы актеров. Согласно информации из базы данных юридических лиц Rusprofile, ИП Брутян Зепюр Аршаковна сменило название на ИП Прилучная Зепюр Аршаковна 25 июня.