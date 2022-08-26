В день свадьбы Прилучного вышел его сериал про эскортниц «Жизнь по вызову»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера сериала «Жизнь по вызову»

25 августа у актера Павла Прилучного был двойной праздник: свадьба с Зепюр Брутян и премьера нового сериала онлайн-кинотеатра KION «Жизнь по вызову».

«Жизнь по вызову» — остросюжетный сериал о российском рынке эскорт-услуг, основанный на реальных историях. В центре сюжета — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких. Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один.

Сериал исследует жизнь «по вызову» изнутри. Команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии, чтобы показать, как на самом деле выглядит непарадная жизнь эскортниц, далекая от выставочных картинок соцсетей.

На премьере сериала Павел Прилучный отсутствовал. «Жизнь по вызову» представили режиссер Сарик Андреасян и актриса Наталья Рудова. Гостями премьеры стали телеведущая Эвелина Бледанс, певица Настя Крайнова, журналистка Татьяна Геворкян и другие звезды.

Кадры премьеры сериала «Жизнь по вызову» — в галерее NEWS.ru.