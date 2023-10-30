Павел Прилучный: от боксера до актера Вспоминаем начало звездного пути Павла Прилучного, его роли, фильмы и ключевые события в биографии

Фото: Pavel Priluchny/Социальные сети/Global Look Press

Павел Прилучный

Актерская биография и личная жизнь Павла Прилучного давно находятся под пристальным вниманием публики. Яркие роли, развод, раздел имущества, новая любовь — вихрь событий в жизни звезды не дает покоя поклонникам. Вспоминаем начало звездного пути Павла Прилучного, его роли, фильмы и ключевые события в биографии.

Биография Павла Прилучного: бокс, подработки, театр

Павел родился 5 ноября 1987 г. в Казахстане в семье отца-боксера и мамы-хореографа и был третьим ребенком в семье. После распада СССР семья переехала г. Бердск (Новосибирская область). В детстве и юношестве будущий актер занимался боксом, как папа, и танцами, как мама. По настоянию матери окончил музыкальную школу, где овладел игрой на скрипке и фортепиано.

К 14 годам он получил звание КМС по боксу, но спорт пришлось оставить — десяти сотрясений мозга было достаточно, чтобы принять такое решение. Но навыки не прошли даром. Благодаря боксерскому прошлому и тому, что Павел долго занимался акробатикой, многие трюки в фильмах он выполняет сам, в том числе и опасные.

В подростковом возрасте в жизни Павла Прилучного случилось сильное потрясение: ему пришлось пережить смерть отца. К тому моменту у старшего брата была своя семья, и парень остался за главного мужчину в семье, чувствуя себя в ответе за мать и сестру. Будучи еще совсем юным, Павел помогал семье, подрабатывая грузчиком, курьером, мойщиком машин, продавая маленьких водных черепашек. Чуть повзрослев, работал ведущим свадеб, вечеринок, одно время выступал в качестве конферансье в стриптиз-клубе.

Впоследствии Павел Прилучный снимется в нескольких десятках фильмов, но тогда юноша и не думал стать актером. Мать решила за него, заставив парня пойти в Новосибирское театральное училище. Атмосфера театра заворожила молодого человека еще на стадии вступительных экзаменов — так он начал влюбляться в театр. После училища Павел два года служил в труппе театра «Глобус», но потом решил, что в Сибири ему тесно, и поехал покорять столицу.

Поступил в Школу-студию МХАТ Константина Райкина. Но окончить ее не удалось, несмотря на то что Павел шел на красный диплом. Произошло это из-за недопониманий с Константином. Затем Павел становится студентом ГИТИСа и поступает служить в Московский театр на Малой Бронной. В это время Павел уже снялся в нескольких кинокартинах и полюбился публике благодаря ярким ролям в сериалах «Клуб», «Детки в клетке» и фильме «На игре». Но настоящую славу и успех Прилучный испытал после сериалов «Закрытая школа» и «Мажор».

Фото: СП КАРО/РИА Новости Жизнь Павла Прилучного

История Агаты и Павла Прилучного

Со своей первой будущей женой актер познакомился в 2010 г. на съемках сериала «Закрытая школа». Павел Прилучный и Агата Муцениеце играли пару влюбленных. В процессе съемок молодой человек понял, что влюблен в коллегу по-настоящему, но поначалу чувства были невзаимны. Лишь спустя несколько месяцев Павел добился расположения Агаты и она согласилась стать его парой.

Практически сразу последовало предложение руки и сердца. В 2011 г. молодые скромно поженились, не устраивая пышных торжеств, и даже без традиционного белоснежного платья, цветов и гостей. На свадьбе было всего шесть человек. Притом Павел сказал, что будет простая роспись в ЗАГСЕ, но устроил невесте сюрприз — при помощи знакомых, имеющих отношение к Останкинской башне, организовал ужин с оркестром на высоте 378 м. Притом Агата поднималась туда с завязанными глазами.

Так Агата стала женой Павла Прилучного. Несмотря на то, что по обоюдной договоренности главой семейства, лидером и добытчиком являлся Павел, артистичная и эмоциональная Агата не уступала по характеру. Частенько в семье разгорались итальянские страсти с битьем посуды и горячими спорами, но всегда с примирением.

Их называли самой красивой парой современного российского кино. За восемь лет брака каких только не было слухов в прессе об этой паре: что Павел изменял, был тираном и распускал руки. Агата эти слухи всегда опровергала, называя своего спутника жизни прекрасным мужем. Но начало конца наступило за несколько лет до развода, когда пара решила пожить отдельно друг от друга. Расставание длилось недолго, пара снова воссоединилась. Но в 2020 г. жизнь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце круто изменилась: звезды окончательно приняли решение о разводе. Супруги не рассказывали о причинах и заранее попросили журналистов не спрашивать их об этом.

Пара планировала сохранить дружеские отношения, ведь навсегда родственными узами их связывают дети, однако сохранить теплые отношения бывшие супруги не смогли. Бракоразводный процесс оставил след на взаимоотношениях когда-то близких и родных людей. После развода Агата Муцениеце обвиняла Прилучного в рукоприкладстве, затем решила упрочить свои права на недвижимость, обратившись с иском в суд, затем через суд стала требовать у отца своих детей 30% его заработка в качестве алиментов.

После развода Прилучный никак не делился с публикой изменениями в своей личной жизни. Ему приписывали роман с Мирославой Карпович, которая якобы увела его из семьи, но молодые люди уходили от ответов и не комментировали ситуацию.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Новая жена Павла Прилучного

О том, что в биографии Павла Прилучного появилась новая любовь, поклонники начали догадываться весной 2022 г., когда актер опубликовал совместные фотографии с отдыха со своей коллегой Зепюр Брутян. Познакомилась звездная пара на съемочной площадке сериала «В клетке». Поначалу поклонникам было сложно понять, роман это или это пиар-кампания перед очередным проектом.

Впоследствии был День семьи, любви и верности, когда Павел подарил Зепюр полет на воздушном шаре, затем поездка на родину девушки в Армению. Хоть актер никогда не делится с журналистами подробностями своей личной жизни, по опубликованным фото Павла Прилучного поклонницам стало понятно, что в его сердце место занято новой любовью.

О том, что молодые люди узаконили свой союз, стало известно 25 августа 2022 г., когда в Сети появились публикации со счастливыми молодоженами со дня их свадебного торжества. Невеста была в пышном белом платье, жених — в черном костюме. Серьезность своих намерений Павел Прилучный подтвердил не только свадьбой, но и венчанием.

Что известно о новой супруге главного «мажора» страны? Будущая актриса родилась 8 февраля 1996 г. в Армении. Зепюр была творческим ребенком: танцевала, занималась вокалом и художественной гимнастикой, затем ушла в джаз-модерн и латиноамериканские танцы. Также актриса увлекалась смешанными единоборствами.

После переезда семьи в Москву стала посещать музыкальную школу. В 2013 г. поступила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, откуда успешно выпустилась в 2017 г. В процессе учебы будущая жена Прилучного принимала участие в спектаклях театра «Сатирикон», где совершенствовала профессиональные навыки.

Впервые в кино актриса снялась в 2018 г., появившись в военном боевике Алексея Быстрицкого «Батальон», где сыграла цыганку по имени Джуна. Кроме сериала «В клетке» с Павлом Прилучным в главной роли, Зепюр Брутян снималась в таких кинолентах, как «Бихэппи», «Три капитана», «Статья 105», «Последний аксель» и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел и Зепюр Прилучные

Многодетный отец: все дети Павла Прилучного

От первого брака у актера двое детей. Первенец Тимофей появился на свет через два года после женитьбы на Агате, а еще через три года у них родилась дочка Мия. Муцениеце называла Прилучного идеальным отцом. Сам отец семейства признавался в интервью, что безумно любит детей, но общается с ними по-разному: сын воспитывается в строгости, а к дочери Павел относится с трепетом и нежностью.

После развода дети остались жить с матерью. Сейчас Агату и Павла связывают исключительно родительские обязанности, которые они выполняют по очереди. Актер часто проводит время с сыном и дочерью, они прекрасно ладят с новой избранницей отца.

В конце апреля 2023 г. у Брутян и Прилучного родился сын, который стал для него третьим ребенком. Павел и Зепюр Прилучные назвали сына Микаэлем. Новая супруга Прилучного часто выкладывает в Сеть домашнее видео с кадрами счастливого совместного семейного отдыха с детьми Павла от первого брака и новорожденным сыном. Молодым удается обходиться без няни, так как с ребенком всегда готовы помогать бабушки. Также молодая мама признается, что Павел много времени проводит с ребенком, дает ей дельные советы и помогает как может.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Прилучный

Фильмы с Павлом Прилучным. Новинки 2023 года

Фильмография актера насчитывает более 70 работ. Еще во время обучения в ГИТИСе Прилучный участвовал в ряде проектов: «Детки в клетке» (2007), «Школа № 1» (2007), «Паутина» (2007), «Клуб» (2009), «Путейцы» (2007). Узнавать актера на улице стали после выхода фильма «На игре» (2009), крутой геймер Док запал в сердца миллионов поклонников. Свое первое тату на шее в виде штрих-кода и с подписью DOC актер сделал во время работы на этом проекте. В дальнейшем это тату стало его визитной карточкой.

В 2010 г. вышло продолжение этого фильма с Павлом Прилучным. Тогда же выходит кинокартина «Детям до 16...» с его участием. Затем последовали съемки в сериалах «Метод Лавровой», а также «Закрытая школа», который стал поворотной точкой в карьере Прилучного. Здесь Павел сыграл неоднозначную роль избалованного циничного подростка, но с ранимым сердцем.

Далее актер снимается в картинах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Самоубийцы» (2012), «Новогодний переполох» (2012), «Геймеры» (2012), «Соловей-разбойник» (2012), «Темный мир: Равновесие» (2013), «Тайный город» (2014) и других.

В 2014 г. начинается самый долгоиграющий проект с Павлом Прилучным — остросюжетный детективно-криминальный телесериал «Мажор» от продюсерской компании Sreda. В 2016 г. выходит второй сезон сериала, в 2018 г. — третий, в 2022 г. — четвертый. «Мажор» стал первым российским кинопроектом, права на показ которого купил Netflix.

Здесь актер играет роль сына влиятельного олигарха, яркого представителя «золотой молодежи». В первом сезоне герой по имени Игорь Соколовский очередными выходками доводит своего отца до предела. Не желая больше отмазывать сына, олигарх отправляет его служить в полицию в качестве наказания. Со временем Игорь обнаруживает в базе полиции неизвестную ему до этого информацию о гибели своей матери, и работа в полиции приобретает совершенно другой смысл.

Фото: Продюсерская компания «Среда» Жизнь Павла Прилучного

Актерская жизнь Прилучного «Мажором» не ограничивается, параллельно актер снимается и в других картинах. В 2016 г. выходит сериал «Беги!», фильм «Любовь с ограничениями» и сериал «Преступление». В 2017 г. актер снимается в фильме «Рубеж», по сюжету которого герой попадает из настоящего времени в годы Великой Отечественной войны.

В 2018 г. Павел снимается в фильме «Килиманджара», а также в сериалах «Желтый глаз тигра» и «Возмездие». 2019 г. выходят сериалы «Призрак», «В клетке», «Горе от ума» и исторический фильм «Союз Спасения». В 2020 г. у актера главная роль в фильме «Тень звезды», а в 2021 г. выходит триллер «Соври мне правду». 2022 г. запомнился выходом сериала «Жизнь по вызову».

В список новинок 2023 г. входят фильмы «Коты Эрмитажа», «Слон», премьера которого назначена на 17 ноября, «Война и музыка», «Макс и Гусь», «Вася не в себе», «Лада Голд».

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