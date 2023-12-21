«Особенно если выпьет»: Паулс о трудностях работы с Пугачевой Композитор Паулс рассказал, что с Пугачевой было трудно работать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советская и российская певица Алла Пугачева обладает сложным характером, поэтому порой с ней было трудно сотрудничать, рассказал в беседе с aif.ru латвийский композитор Раймонд Паулс. Он отметил, что за время работы с Примадонной случалось разное, «особенно если она выпьет».

У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом. <...> Поведение у нее бывало всякое. <...> Особенно если она выпьет, — поделился Паулс.

При этом композитор отметил, что не может быть недовольным совместной работой с Пугачевой, так как они все же смогли сделать что-то хорошее на эстраде. Он добавил, что певица является творческим человеком и мало кто мог работать так же, как это делала она.

Одними из самых известных хитов Пугачевой стали песни, написанные Паулсом. Среди таких композиций — «Миллион алых роз», «Делу — время» и «Старинные часы».

Ранее Паулс назвал бредом слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что он не писал оригинальной музыки, копируя западные хиты. По словам народного артиста СССР, исполнительница, ставшая известной благодаря его песням «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Я вышла на Пикадилли», в последнее время делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно. Композитор подчеркнул, что не относится к Вайкуле всерьез.