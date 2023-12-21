Паулс ответил Вайкуле на обвинения в краже песен у западных авторов Паулс назвал слова Вайкуле бредом и заявил, что не относится к ней всерьез

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвийский композитор Раймонд Паулс

Латвийский композитор Раймонд Паулс назвал бредом слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что он не писал оригинальной музыки, копируя западные хиты, пишет aif.ru. По словам народного артиста СССР, исполнительница, ставшая известной благодаря его песням «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Я вышла на Пикадилли», в последнее время делает много глупых заявлений и ведет себя неблагодарно. Композитор подчеркнул, что не относится к Вайкуле всерьез.

Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит что хочет, — отметил Паулс.

Ранее 69-летняя Вайкуле заявила, что после распада СССР многие в Латвии пытались копировать западную музыку. В числе прочих она назвала композитора Раймонда Паулса. По словам исполнительницы, он брал за основу своих хитов американские композиции.

После развала СССР у нас был свой выбор. И 99,9% были за то, чтобы мы ушли на Запад. Для меня музыка лучшая была на Западе. Мы, музыканты, любили сразу все, что западное. Мы пели английские песни, делая к ним латышские тексты. Все думали, что это латышские песни, а это была американская музыка. Вот так мы выкручивались, — заявила Вайкуле.

До этого Вайкуле сообщила, что вернется на российскую сцену, если «будут извинения и покаяния» со стороны зрителей. Исполнительница отметила, что в настоящее время она не хочет выступать в России. Вайкуле также отметила, что пытается «просветить» и «вразумить» россиян.