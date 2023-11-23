Вайкуле пообещала вернуться в Россию в случае «покаяния» россиян

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лайма Вайкуле

69-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила, что вернется на российскую сцену, если «будут извинения и покаяния» со стороны зрителей, сообщает Teleprogramma.pro. Исполнительница отметила, что в настоящее время она не хочет выступать в России. Вайкуле также отметила, что пытается «просветить» и «вразумить» россиян, говорится в сообщении.

Никогда не буду выступать в России, это я уже знаю... Я могу об этом сказать смело. Может быть, если будет покаяние, извинения... Может быть. Никогда не говори «никогда». Но сегодня мне кажется, что я никогда не буду там выступать, — заявила Вайкуле.

Ранее сообщалось, что бизнес Вайкуле оказался под ударом латвийских националистов из-за того, что салон красоты Laima Lux в Риге предлагает клиентам прейскурант и информацию об услугах на двух языках — латышском и русском. Именно за использование русского языка салон исполнительницы советских хитов «Скрипач на крыше» и «Вернисаж» подвергся нападкам «дерусификаторов», которых сейчас много в Латвии.

Вайкуле уехала из России в феврале 2022 года и после начала СВО выступала с критикой спецоперации и российских властей. В интервью латвийским СМИ она заявила, что намерена «отречься от русского языка», потому что ей «морально сложно» на нем говорить во время боевых действий на Украине.