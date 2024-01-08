«Скромняга»: почему Макаревич заявил, что кормил весь СССР Макаревич заявил, что доходы «Машины времени» содержали Госконцерт в СССР

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Народный артист Российской Федерации Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что кормил весь СССР. Правда ли это, как музыкант получил звание?

Что сказал Макаревич о концертах в СССР

В ходе интервью YouTube-каналу «Фонд борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) лидер группы «Машина времени» рассказал, что Госконцерт держался благодаря заработкам коллектива. По словам Макаревича, музыканты приносили организации доход, сопоставимый с прибылью завода средней величины. При этом, как признался артист, сами музыканты получали за один концерт по 10–20 рублей.

Рокеру жаль, что он находится с музыкантами «Машины времени» в разных странах и городах. Исполнитель считает, что при иных обстоятельствах коллектив собрался бы и сочинил новые композиции. Макаревич также скучает по джазовым музыкантам, находящимся в Москве.

Сейчас артист стремится искать выход из сложившейся ситуации, однако признается, что в одиночку не может отыграть полноценный концерт. По его словам, он проводит некоторые творческие вечера под гитару. Однако Макаревич считает, что скоро эта ограниченность может ему надоесть.

В комментариях пользователи остались недовольны заявлением музыканта.

«Скромняга. А <...> [чего] с „Газпромом“ себя не сравнил?» — возмутился один из подписчиков Telegram-канала «НеМалахов».

«Основной доход СССР: нефть, Макаревич, газ и Вайкуле», — сыронизировали в комментариях. напомнив о недавнем высказывании латвийской певицы, «содержавшей» СССР.

Госконцерт был образован в 1956 году на базе Гастрольбюро СССР. Его основной задачей было проведение гастролей советских артистов за границей, а зарубежных певцов и исполнителей — в СССР. Госконцерт также занимался организацией фестивалей, конкурсов, концертов, проведением конференций, симпозиумов, культурно-политических мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и историческим событиям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Как Макаревич относится к россиянам и России

Музыкант рассказал, что разочарован в жителях РФ. По его словам, ему трудно понять, как в России у него осталась аудитория, поскольку россияне ругают звезд, открыто выразивших свою позицию по отношению к СВО и российской власти в целом.

По словам Макаревича, он перебрался в Израиль, потому что в России ему стало нечем заниматься. Он обратил особое внимание, что в Израиле его никто не контролирует. Макаревич подчеркнул, что равнодушен к мнению общества.

Почему Макаревич уехал в Израиль

Как отметил артист в интервью, изначально он перебрался в Израиль, чтобы сопровождать супругу Эйнат Кляйн во время родов: 6 апреля 2022 года Макаревич выложил фото только что родившегося сына в социальные сети. Мальчик получил имя Эйтан.

Макаревич признался, что решил переехать после начала российской военной операции на Украине. По его словам, конфликт стал для него неожиданностью.

Вернется ли Макаревич в Россию

Музыкант заявил, что не знает, возможен ли его приезд в РФ. По слова Макаревича, сейчас у него нет желания играть для людей, которые поддерживают проведение спецоперации. Он отметил, что те, кто выступает против СВО и хочет услышать его композиции, найдут такую возможность, несмотря на недоступность треков.

Ведущие попросили Макаревича записать некое послание, однако музыкант считает таковым свой новый альбом. Он подчеркнул, что не является ни оратором, ни политиком, ни пророком, поэтому его поклонником не стоит строить иллюзий.

Где сейчас Андрей Макаревич

В конце ноября 2023 года у артиста вышел альбом под названием «Убежище», в который вошли 17 композиций и один бонусный трек. 18-я дорожка представляет собой молитву на иврите. Макаревич счел правильным сделать хотя бы одну песню на языке страны, в которой он теперь живет и где записывался новый релиз. По словам певца, альбом встретили положительно, треки несколько раз звучали на радио.

В 2023 году у Макаревича также вышел двухтомный сборник коротких рассказов, который можно прочитать в электронном виде. Релизом 2024 года должен стать двухтомник прозы Макаревича.

В последнем интервью Макаревич сказал, что видится с друзьями в Израиле. По его словам, команда его единомышленников записала русско-английскую песню.

По словам артиста, у него идут постоянные гастроли. KP.RU отметила, что у Макаревича в новогодние праздники не было заказов на корпоративы. Отмечается, что в 2024 году у «Машины времени» запланировано около 11 концертов, хотя раньше коллектив давал столько выступлений в месяц.

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