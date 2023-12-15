«У нее узлы»: друг Градского нашел воспоминания артиста о Пугачевой Писатель Додолев: у Пугачевой были проблемы с голосом уже в 1986 году

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Писатель и близкий друг народного артиста России Александра Градского Евгений Додолев поделился с aif.ru отрывками бесед с певцом, которые не были включены в книгу «Гранд российской музыки». По словам Додолева, в одном из разговоров Градский упомянул певицу Аллу Пугачеву. Писатель отметил, что исполнитель «Как молоды мы были» еще в 1986 году заметил, что у Примадонны есть проблемы с голосом.

Он тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава», — сказал Додолев.

Писатель, сославшись на слова Градского, добавил, что народный артист в конце 80-х годов давал около 100 концертов в год во Дворце спорта, а Пугачева — в 10 раз меньше. Более того, продолжил Додолев, певица анонсировала, например, 14 концертов, но после двух выступлений уже не могла продолжать и отменяла все мероприятия.

Друг Градского также рассказал, что все съемки, на которых Пугачева предстает в окружении зрительской толпы, были сделаны в нескольких местах. Додолев объяснил, что потом эти кадры монтировались и у публики создавалось впечатление, что Примадонна постоянно дает концерты.

Ранее гитарист Александр Левшин, который проработал с Аллой Пугачевой 30 лет, рассказал, что у артистки есть способности к изобразительному искусству. Однако, по его словам, Примадонна никогда не хотела предавать свой талант художника огласке. По его словам, какое-то время певица сама оформляла свои пластинки.