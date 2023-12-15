Чернобыль, узлы на связках, стресс: почему Пугачева перестала петь Писатель Додолев: Градский рассказывал, что Алла Пугачева не поет с 1986 года

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачева

Писатель Евгений Додолев поделился воспоминаниями своего близкого друга композитора Александра Градского о времени, когда народная Алла Пугачева перестала петь. Что случилось с исполнительницей, почему она ушла со сцены?

Что сказал Градский о голосе Пугачевой

Додолев рассказал, что Примадонна не поет с 1986 года. Причиной этого стали певческие узлы на связках артистки, отметил писатель, ссылаясь на воспоминания Градского.

«Он (Градский) сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава», — сказал Додолев.

По его словам, Градский говорил, что у него было около 100 концертов в год, в то время как у Пугачевой в 10 раз меньше.

«Вот его слова: „Она объявляла, скажем, 14 концертов во Дворце спорта. Поклонники сносили кассу. Она приезжала, работала первый день два концерта, на второй день ей было плохо. И она отменяла объявленные до этого остальные концерты“», — процитировал писатель Градского.

Что случилось в 1986 году

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС вблизи города Припять произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария. После катастрофы Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве — собранные средства направили ликвидаторам и пострадавшим от ЧС.

Через несколько месяцев по просьбам ликвидаторов Примадонна отправилась с концертом в поселок Зеленый Мыс под Припятью, расположенный недалеко от места взрыва. Гитарист Пугачевой Александр Левшин рассказал, что мероприятие имело страшные последствия для всех выступавших.

Позднее Примадонна предполагала, что проблемы с эндокринной системой у нее, Александра Барыкина, Иосифа Кобзона и Ирины Понаровской связаны именно с поездкой в Чернобыль.

«Четыре героя в кавычках. Нельзя было этого делать! Нельзя было себе это позволять и тем, кого я с собой везу», — признавалась Пугачева.

Позднее Примадонна рассказала, что теряет голос. Кроме того, артистка пожаловалась на усталость от сцены

«Я теряю голос. Просто устала от всего этого», — призналась певица в программе «Сегодня вечером».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алла Пугачева

Когда Пугачева перестала петь

Примадонна прекратила гастрольную деятельность в 2010 году. В одном из интервью она рассказала, что пообещала себе покинуть сцену в 60 лет.

«Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. И он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить. И я пообещала. И ушла», — вспомнила Пугачева в интервью Олегу Меньшикову

Несмотря на прекращение гастролей, певица принимала участие в сборных концертах и телепередачах, выпускала новые песни. По результатам опроса ВЦИОМа, в начале 2010-х годов Примадонна занимала первое место в категории «Символ русской женщины».

Издание «7Дней» писало, что причиной потери голоса могла быть и никотиновая зависимость звезды. В 2023 году после отъезда из России поклонники и подписчики в социальных сетях стали отмечать, что голос Примадонны звучит иначе: более слабо и сипло.

«И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля, спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», — написала Пугачева в своем недавнем обращении.

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