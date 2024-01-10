Автор «Бригады» вновь подаст иск против Ивлеевой на миллиард рублей Создатель «Бригады» Иншаков вновь подаст иск против Ивлеевой на миллиард рублей

Актер и режиссер Александр Иншаков заявил, что не остановится и снова подаст иск против Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей из-за «голой» вечеринки. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, в ближайшее время его команда выяснит, где зарегистрирована блогер, и направит все необходимые документы в местный суд.

Автор «Бригады» отметил, что намерен наказать Ивлееву не только рублем, но и запретом выступать на различных мероприятиях. Иншаков выразил уверенность, что они вместе с инициативной группой смогут выиграть дело и направить выигранный в суде миллиард в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, поскольку она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Согласно содержанию заявления, блогер своими действия по организации вечеринки в клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания.

27 декабря шоумен Стас Барецкий заявил о готовности дать Ивлеевой 1 млрд рублей в случае проигрыша по коллективному иску. Он отметил, что давно дружит с телеведущей. Также Барецкий призывал Иншакова одуматься и «не бодаться» с Ивлеевой в суде. Музыкант подчеркивал, что не стоит «гнобить» девушку.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в столичном клубе 20 декабря. С тех пор ее не перестают обсуждать. Кроме блогера «отмене» подверглись некоторые участники мероприятия, в частности, певцы Филипп Киркоров, Лолита и Анна Asti.