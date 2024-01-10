С Ивлеевой не смогли взыскать миллиард рублей за моральные страдания Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой о компенсации на 1 млрд рублей

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Анастасия Ивлеева

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Поводом для обращения в судебную инстанцию со стороны истцов послужила «голая» вечеринка.

Хамовнический суд Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта РФ, — говорится в сообщении суда.

Согласно содержанию искового заявления, Ивлеева своими действия по организации вечеринки в клубе «Мутабор», в которой приняли участие многие знаменитости, причинила заявителям существенные нравственные страдания. В связи с этим они потребовали взыскать с блогера 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда и перечислить средства в пользу государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также запретить ей вести культурно-массовые мероприятия в России.

Ранее Савеловский суд Москвы рассмотрел иск общественного деятеля Александра Морозова о блокировке YouTube-канала Ивлеевой. В ходе слушания было принято решение отказать в удовлетворении исковых требований.