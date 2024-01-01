В Москве прошел суд по одному из исков к Ивлеевой Суд в Москве не стал блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Савеловский суд Москвы рассмотрел иск общественного деятеля Александра Морозова о блокировке YouTube-канала блогера Анастасии Ивлеевой, передает ТАСС. По данным агентства, суд отказал в удовлетворении иска.

Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО «Гугл» о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать, — сказали в суде.

Узенюк — фамилия Ивлеевой по бывшему мужу, Алексею Узенюку, более известному как рэпер Элджей. Претензии Морозова сводили к тому, что блогер публикует видеоматериалы с ненормативной лексикой, которые «оскорбляют человеческое достоинство».

После скандала с «голой» вечеринкой Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В материалах дела сказано, что Ивлеева организовала мероприятие, известное как almost naked, в котором приняло участие не менее 200 человек. Как сообщили в суде, в ходе его проведения были допущены «нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство, виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте». Блогеру назначили штраф в 100 тысяч рублей.