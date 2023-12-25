Галкин показал фото с Пугачевой в ресторане Галкин и Пугачева отметили годовщину свадьбы

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал фотографию с празднования годовщины свадьбы с певицей Аллой Пугачевой. На снимке, опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена), звездная пара поднимает бокалы в ресторане.

Галкин и Пугачева поженились 24 декабря 2011 года. Знаменитости отметили 12-летнюю годовщину брака.

Ранее Галкин рассказал, что Пугачева не одобряет его пристрастия к алкоголю. Артист признался в этом на юбилейном вечере лидера «Машины времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как выпил на сцене полбутылки виски.

Галкин утверждал, что они с Пугачевой живут дружно и хорошо, им нравится в Израиле. Комик сравнивал себя с русским певцом Александром Вертинским, эмигрировавшим в 1920 году, отмечая, что, в отличие от него, им с Пугачевой необязательно возвращаться в Россию.

Предположительно, сейчас Галкин и Пугачева находятся в Израиле, но не намерены надолго там оставаться. По информации KP.RU, после новогодних праздников шоумен и певица вместе с детьми переедут жить в Лондон.

11 декабря представители Первого канала подтвердили, что телеведущая Жанна Бадоева теперь будет вести детское шоу талантов «Лучше всех!» вместо Галкина. Уже начались съемки нового сезона.