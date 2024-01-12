Ливанов, смерть сына, домогательства в Китае: где сейчас Ирина Безрукова

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ирина Безрукова

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Безрукова

Ирина Безрукова (девичья фамилия — Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Она окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино».

Безрукова начала играть в театре еще с первого курса — она служила в Ростовском академическом театре драмы им. Максима Горького. С 1988 по 1989 год актриса была занята в спектаклях Тульского государственного драматического театра.

Безрукова снималась в картинах «Ричард Львиное сердце», «Семь сорок», «Коля», «Есенин», «Князь Владимир», «Реальная сказка», «Подарок с характером», «Землетрясение», «Непрощенный», «Чикатило», «Сикера» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

В 2004 году артистка несла факел с олимпийским огнем в рамках московского этапа Всемирной эстафеты олимпийского огня летних Олимпийских игр в Афинах.

В 2006 году Безрукова участвовала в шоу «Танцы со звездами», в 2019 году — в программе «Последний герой».

В 2021 году актриса выпустила свою автобиографию «Жить дальше». Также она запустила YouTube-проект «Начало», где брала интервью у российских звезд, среди которых Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ида Галич и другие.

Что известно о личной жизни Безруковой

Первым супругом Ирины Безруковой был актер Игорь Ливанов. Они поженились в 1989 году, у пары родился сын Андрей. В марте 2015 наследник артистов умер, точные причины неизвестны. В 2000 году супруги развелись.

Ее вторым избранником стал актер Сергей Безруков, который был моложе ее почти на 10 лет. Они прожили вместе 15 лет, но расстались в 2015 году.

Когда артисты были женаты, то СМИ часто писали о тайных романах Безрукова и его внебрачных детях. Так, в 2013 году стало известно, что у него растут двойняшки Иван и Александра. Матерью была Кристина Смирнова, с которой актер познакомился на съемках «Есенина». Однако развелись супруги не из-за этого.

«Когда что-то не так, сначала ты ждешь, потом начинается... Вроде бы для всех улыбаешься, играешь крутых парней, у твоих героев есть дети, а в жизни вот такой диссонанс. Тогда возникают такие протуберанцы, когда начинаешь дурить. Вот я дурил, дурил... Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — признавался Безруков в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кого Безрукова обвиняла в домогательствах

В 2021 году Ирина Безрукова призналась, что во время съемок фильма в Китае столкнулась с домогательствами со стороны продюсера картины.

«Когда я снималась в Китае, за мной стал ухаживать китайский продюсер. Он знал, что я замужем и приехала на съемки ненадолго», — раскрыла она YouTube-каналу NEWS.ru.

Мужчина пытался произвести впечатление тем, что присылал за Безруковой белый лимузин, но та делала вид, что не замечает его знаков внимания, пока однажды продюсер не пригласил ее к себе домой. Актриса ответила, что в России не принято, чтобы женщина одна ходила в гости к мужчине, и сказала, что придет с режиссером и своим партнером, исполнявшим роль главного героя в фильме.

«Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то еще. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности... Я сказала: „Может быть, к сожалению для вас, традиционное. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым“. Он сразу все понял и перестал продавливать эту тему», — добавила Безрукова.

Что Безрукова говорила про СВО и уехавших артистов

Ирина Безрукова рассказывала, что помогает Донбассу.

«Совсем недавно мы с друзьями и коллегами помогали семье из семи человек, которая бежала из-под обстрела. Без документов, с тремя детьми, один из которых грудной, с пожилой бабушкой. Мы помогли им с квартирой, едой, одеждой, деньгами. И сейчас они, наконец, в тепле и безопасности, могут спокойно заниматься оформлением документов», — делилась она с KP.RU.

Также актриса критиковала коллег, которые покинули Россию.

«Я хочу избежать пафосных слов, но есть такое понимание, когда люди женятся — и в горе и в радости. Я никого не осуждаю, у каждого свой выбор», — говорила Безрукова Пятому каналу.

Она отметила, что уважает людей, которые готовы до конца держаться за свои принципы.

«Я уважаю выбор любого человека, но наиболее уважаемый мой выбор — это когда люди со своим, к примеру, со своим больным супругом-инвалидом остаются и когда остаются со своей страной в самое непростое для нее время», — объясняла актриса.

Чем сейчас занимается Безрукова

Ирина Безрукова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Бесконечный апрель».

В 2023 году вышли проекты «Эскортница» и «Мы не дети» с ее участием.

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