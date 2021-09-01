Актриса Ирина Безрукова заявила о домогательствах китайского продюсера

Российская актриса Ирина Безрукова заявила, что во время съёмок фильма в Китае столкнулась с домогательствами со стороны продюсера картины. Подробности она рассказала в интервью, которое будет опубликовано на YouTube-канале NEWS.ru 1 сентября в 13:00.

Когда я снималась в Китае, за мной стал ухаживать китайский продюсер. Он знал, что я замужем и приехала на съёмки ненадолго, — призналась актриса.

Мужчина пытался произвести впечатление тем, что присылал за Безруковой белый лимузин, но та делала вид, что не замечает его знаков внимания, пока однажды продюсер не пригласил её к себе домой. Актриса ответила, что в России не принято, чтобы женщина одна ходила в гости к мужчине, и сказала, что придёт с режиссёром и своим партнёром, исполнявшим роль главного героя в фильме.

Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то ещё. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности... Я сказала: «Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым». Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему, — отметила Безрукова.

Актриса подчеркнула: умная женщина всегда сможет найти выход из ситуации, связанной с домогательствами. Она уверена, что «мужчины не хотят резкого отказа, и когда их останавливаешь, они это понимают и обращают свой взор на кого-то другого».

Ранее ученицы из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили в домогательствах звезду фильма «В бой идут одни старики», актёра Владимира Талашко.