Нагиев, «Три аккорда», смерть отца: куда пропала актриса Аглая Шиловская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аглая Шиловская

Актриса и певица Аглая Шиловская в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, в 2021 году у нее умер отец. Как сейчас живет артистка, в каких проектах она задействована?

Чем известна Шиловская

Аглая Шиловская родилась 2 января 1993 года в Москве в семье. Она — внучка актера и режиссера Всеволода Шиловского и дочь режиссера и сценариста Ильи Шиловского.

Впервые Шиловская вышла на сцену в четыре года — в оперной постановке Большого театра «Прекрасная мельничиха». В 15-летнем возрасте она экстерном окончила школу и стала студенткой ВТУ имени Щукина.

В том же году артистка дебютировала в кино в картине «В стиле Jazz». После этого она снималась в проектах «Лекарство для бабушки», «Моя безумная семья», «Няньки», «Кураж», «Чужой среди своих», «Девичник», «Скажи правду», «СССР», «Столичная штучка» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

В 2014 году Шиловская принимала участие в проекте «Голос», но не прошла слепые прослушивания. Через пять лет она стала ведущей шоу «Голос. Дети», где работала вместе с Дмитрием Нагиевым.

«Было ли это для меня определенным реваншем? Нет, реваншем для меня стало дальнейшее участие в программах, в которых в первую очередь доказала себе: я что-то могу! А мое появление в „Голос.Дети“ — проба в качестве ведущей, которая мне очень понравилась. Как работалось с Нагиевым? Прекрасно! Он поддерживал, помогал, хвалил. Все было искренне. Для меня главное качество в мужчине — чувство юмора. А Дмитрий в этом — мастер. Я благодарна ему, мне с ним было комфортно. Потом я провела еще одно шоу на Первом канале „Я почти знаменит“», — говорила Шиловская StarHit.

Затем она появлялась в шоу «Театр эстрады», также участвовала в программе «Точь-в-точь».

В 2021 году артистка стала победительницей шестого сезона передачи «Три аккорда».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аглая Шиловская

Что известно о личной жизни Шиловской

Аглая Шиловская вышла замуж за актера Федора Воронцова в 2017 году.

«Мы встретились в Щукинском училище. Дружили, собирались одной компанией. Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», — рассказывала она.

У Федорова есть сын Матвей от первого брака. Шиловская утверждает, что сблизилась с коллегой уже после того, как он официально развелся.

Предложение руки актер сделал ей в Ялте. Пара не только поженилась в 2017 году, но и обвенчалась. На этом настоял Воронцов. Его отец умирал, и для него было важно получить благословение.

«В Ялте мы зашли в церковь, я поставила свечку, оборачиваюсь, и тут в храме появляется Федор с цветами и с моим папой. Любимый сделал мне предложение, и на следующий день улетел. А через день умер его отец», — вспоминала артистка.

Шиловская отмечала, что хорошо общается с бывшей супругой Воронцова, а также с его сыном. Семьи живут рядом.

«Нам повезло: мама Матвея, Рената, живет напротив нас, и мы хорошо с ней общаемся. Я знаю Матвея с полутора лет, поэтому травмы, что родители расстались, у него не было. Мы — большая команда, которая работает над тем, чтобы Матвей стал хорошим человеком», — объясняла она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аглая Шиловская

Что за трагедия случилась в семье Шиловской

В 2021 году умер 51-летний отец Аглаи Шиловской Илья Шиловский, придумавший сериал «Легенды о Круге». Деятелю искусств в детстве пришлось побывать в интернате и психологической клинике, что сказалось на его физическом и ментальном здоровье. Он до последнего не был близок с отцом, режиссером Всеволодом Шиловским, и много занимался творчеством.

Дело в том, что Всеволод Шиловский много лет назад перестал заниматься воспитанием наследника и зациклил внимание на новой семье. По словам подруги семьи, актрисы Ольги Кабо, Шиловский-старший все же старался помогать сыну в любой ситуации. Тот всегда бывал на домашних торжествах.

При этом в окружении Ильи рассказывали, что, несмотря на успехи в личной жизни и карьере, он был несчастлив. Дочь режиссера Аглая Шиловская не отрицала, что отец страдал депрессией. К тому же ему категорически нельзя было выпивать, что он не всегда соблюдал. В итоге у мужчины возникли проблемы с сердцем, которые и привели к трагическому финалу.

Чем Шиловская занимается сейчас

Аглая Шиловская продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «О чем поют 8 марта» и «Граф Орлов».

В 2023 году в прокат вышел сериал «Заказник» с ее участием.

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