«Однажды в России», слухи о пластике, тайный брак: как живет Яна Кошкина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса, модель и телеведущая Яна Кошкина в прошлом году сыграла тайную свадьбу. Кто стал избранником артистки, чем она занимается сейчас?

Чем известна Кошкина

Яна Кошкина родилась 22 апреля 1990 года в Санкт-Петербурге. Во время учебы в Санкт-Петербургской академии театрального искусства она начала подрабатывать моделью.

В 2011 году, после окончания вуза, Кошкина переехала в Москву и стала участвовать в кинокастингах.

«Естественно, никто меня здесь не ждал. Москва „приняла“ далеко не сразу. Особенно непростым был первый год после переезда. Ежедневное обивание порогов киностудий, чтобы отдать свои фотографии, а в ответ — на каждой двери табличка „фото не принимаем“», — вспоминала артистка.

Кошкина дебютировала в сериале «ОБЖ», где сыграла роль самой себя, в 2000 году. Затем она снималась в проектах «Слово женщине», «Интерны», «Лесник», «Светофор», «Студия 17», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Учителя» и других.

В 2015 году Кошкина исполнила одну из главных ролей в ситкоме канала ТНТ «ЧОП». После этого она появлялась в картинах «Любовь с ограничениями», «Динозавр», «Домашний арест», «Я худею», «Звоните ДиКаприо!», «Смешное время», «Герой по вызову», «За счастьем», «Секреты семейной жизни».

В 2017 году артистка принимала участие в шоу «Голос», но никто из наставников к ней не повернулся.

В 2018 году Кошкина начала сниматься в юмористическом проекте «Однажды в России».

С 2021 года она является актрисой театра на Малой Бронной.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Яна Кошкина

Что известно о личной жизни Кошкиной

Яна Кошкина не раскрывает подробностей личной жизни, однако в ноябре 2023 года появилась информация о ее свадьбе. Актриса тайно вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова, который на восемь лет младше ее.

Источник из окружения артистки сообщил Super.ru, что в прошлом Черкасов уже был женат. По его словам, мужчина является совладельцем караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке. 50% принадлежат бизнесмену, а другие 50% — комику Гарику Харламову.

Кроме того, супруг Кошкиной — бенефициар ООО «Промальянс», а также учредитель ООО «Первая горная компания», ООО «РАЗВИТИЕ-РИЭЛТИ» и ООО «СЕЙЧАС».

Что известно о состоянии здоровья Кошкиной

В 2022 году Яну Кошкину госпитализировали в больницу с коронавирусом. Спустя десять дней артистка сообщила, что ее выписали.

«Дом. Милый дом. Ну что, с возвращением меня домой. Выписали из больнички! Как я скучала по дому», — рассказала она в соцсетях.

Делала ли Кошкина пластические операции

Пользователи Сети и СМИ часто обсуждают внешность Яны Кошкиной, в частности ее большой бюст. Фанаты уверены, что актриса делала пластические операции, однако она сама подобное отрицает.

«Все свое! Но людям всегда нужно что-то обсуждать. Без этого никак», — комментировала Кошкина.

Чем сейчас занимается Кошкина

Яна Кошкина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Дядя Лева» и «Бесы Достоевского».

В 2023 году вышли проекты «Предпоследняя инстанция», «Модный синдикат», «Хочу не могу!», «Мальдивы подождут», «Галустян +», «Иван Васильевич меняет все», «Телохранители», «Звездный суд», «Секс. До и после» с ее участием.

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