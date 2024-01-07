«Бременские музыканты», любовь к Украине, скандалы: как живет Мария Аронова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Мария Аронова получила известность благодаря ролям в сериалах «Солдаты», «Остановка по требованию» и «Восьмидесятые», а также как ведущая детской передачи «Улица Сезам». Что известно о новых проектах артистки и ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Мария Аронова

Аронова много снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли сериал «Праздник» и фильмы «Я делаю шаг» и «Бременские музыканты». Последний проект уже собрал в российском прокате более миллиона рублей. В ленте артистка исполнила роль Атаманши.

В феврале 2024 года состоится премьера третьей части фильма «Лед» с Марией Ароновой. Помимо съемок в кино актриса участвует в спектаклях. Она служит в театре Вахтангова, на сцене которого играет в постановках «Мадемуазель Нитуш» и «Мертвые души», а также гастролирует по России с комедией «С кем поведешься».

Мария Аронова родилась в Долгопрудном и сейчас живет с семьей в Подмосковье.

«Хотя у меня была возможность остаться в Москве, я живу на месте старой деревни, в замечательном поселке таунхаусов на канале имени Москвы. В этом районе прошло мое детство, здесь мы гуляли с мамой», — рассказала она журналу «Москвич».

Как Мария Аронова отзывается об Украине

Мария Аронова в 2017 году попала в базу украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Артистка в интервью RT не стала скрывать, что с грустью восприняла эту новость.

«Это очень грустно. Я никогда не скрывала, что если мне задали бы вопрос о том, где бы я хотела и могла бы жить, то это был бы город Киев. Я очень скучаю по Киеву, безумно люблю Украину. У меня там очень много друзей», — отметила актриса.

Артистка заявила, что ничего не понимает в политике, и выразила сожаление, что теперь не может посетить Украину и приехать на могилу украинского кинорежиссера Максима Паперника, с которым она много работала в Киеве.

«Скажу честно, что ничего не понимаю в политике, но я настолько люблю украинский народ, Киев, Одессу, Харьков и Днепропетровск, что для меня это огромная трагедия, что я не могу туда ездить», — призналась она.

Что известно о скандалах с Марией Ароновой

За годы карьеры Мария Аронова единожды попала в скандал. В 2018 году вместе с актерами спектакля «Маленькие комедии» она поругалась с администрацией театра в Сургуте из-за невыплаченного гонорара.

Представление было задержано на полчаса, после Аронова вышла к зрителям и рассказала, что организаторы спектакля не заплатили артистам и просят солгать собравшейся аудитории.

«Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата Государственной премии, выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем», — обратилась к зрителям актриса.

После скандала артистам выплатили гонорар.

Что известно о личной жизни Марии Ароновой

Первого мужа Владислава Гандрабура актриса встретила в студенческие годы. В этом браке Аронова родила сына Владислава. Она развелась с супругом, когда он начал поднимать на нее руку.

Затем Мария Аронова познакомилась с Евгением Фоминым, он работал начальником транспортного центра в театре Вахтангова. Долгое время они состояли в незарегистрированном браке, а в 2018 году оформили свои отношения. В 2004 году у супругов родилась дочь Серафима.

В интервью для нового выпуска журнала «Антенна Телесемь» Аронова призналась, что является главным добытчиком в семье, поскольку все домашние обязанности и заботу о детях на себя взял ее супруг.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. Кормилец всегда остается при кубышке, а тот, другой, фактически без всего. И, с моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — уточнила актриса.

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