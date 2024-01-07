США, конфликт с отцом, критика СВО: как сейчас живет актриса Мария Машкова

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Актриса Мария Машкова

Актриса Мария Машкова в 2022 году осудила проведение спецоперации, поссорилась с отцом, заслуженным артистом РФ Владимиром Машковым, и уехала в США. Как она живет сейчас, чем занимается?

Почему Машкова поссорилась с отцом

В марте 2022 года Мария Машкова осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым». Тогда же актриса уехала в США.

После этого Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Актриса в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

«После „того“ разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — рассказывала она.

Машкова отмечала, что любит папу, но не разделяет его политических взглядов. По ее словам, режиссер «одержим, как и многие сейчас, идеей возвращения в СССР ценой свободы будущего поколения».

«Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне воистину профессионально далеко», — писала артистка в соцсетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Машков

Как Машкова получила американский паспорт

Мария Машкова замужем за американским пианистом Александром Слободяником — младшим, поэтому много лет жила на две страны.

В ноябре 2023 года она в соцсетях сообщила, что получила паспорт США и отказалась от отчества, а также полной формы своего имени. Теперь ее официально зовут Маша Машкова.

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — рассказала она.

Как сейчас живет Машкова

Раньше Мария Машкова говорила, что всегда с удовольствием возвращалась в Россию из США, поскольку в чужой стране испытывала сильный стресс. На протяжении долгих лет она не могла получить даже эпизодическую роль в американских проектах, так как за границей о ней никто не знал.

«Когда уезжала оттуда, то прямо выдыхала. Потому что в Америке было очень сложно и страшно. А в Россию приезжаешь, тебе: „Здравствуйте, Машенька. До свидания, Машенька. Кофейку?“ Я успокаивалась. Приезжала в Америку, и такая: „Нет, здесь страшно. Ты что, хочешь, чтобы я сейчас кофе разливала и ходила опять по пробам? Не-е-т!“» — вспоминала Машкова.

В прошлом году, когда актриса осудила проведение спецоперации и окончательно решила остаться в Америке, она прекратила рабочие отношения с российскими кинодеятелями и сосредоточилась на карьере в Голливуде.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Мария Машкова

«Я не собиралась там оставаться, мне было очень страшно... Конечно, я хотела вернуться в Россию и жить там. В Америке я очень устала. Эмоционально», — признавалась Машкова.

Сейчас она отмечает, что полностью обосновалась в США. Недавно она сыграла в четвертом сезоне сериала «Ради всего человечества», а также в ряде других проектов, названия которых пока не раскрывает.

При этом Машкова жалуется на дорогую жизнь в Америке.

«Какие гонорары в Голливуде? Могу сказать, что я как начинающая получаю в Америке сейчас как вообще не начинающая в России. Но есть свои минусы. Много налогов. Косметология дороже. Непонятно, к кому пойти. Знаешь, какой у меня был косметолог в России? Отличный. Всех потеряла. За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать все агентам, менеджерам. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья. Мы живем в Лос-Анджелесе. Дети учатся в бесплатной школе, но для этого мы арендуем квартиру в хорошем районе, где достаточно дорогое жилье. Можешь уехать в район подешевле, но возникнет вопрос, куда отправлять детей учиться», — поделилась артистка.

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