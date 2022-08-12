Актрису Яну Кошкину госпитализировали с COVID-19

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Актриса Яна Кошкина

Актрису Яну Кошкину госпитализировали в больницу с коронавирусом, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, артистке стал плохо еще 8 августа: в этот день появились температура, кашель и другие признаки вируса.

Вызвала скорую — её госпитализировали. В больнице подтвердили ковид, — говорится в сообщении.

Кошкина снялась во многих сериалах, но популярность ей принес ситком «ЧОП», в котором она сыграла одну из главных ролей. Актриса также известна участием в популярных развлекательных телешоу.

За минувшие сутки в России выявлено 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за период с 21 марта. За все время пандемии COVID-19 в стране зафиксировано свыше 18,8 млн случаев заболевания. За 24 часа госпитализированы 2619 человек. В то же время из больниц выписаны 154 320 пациентов.

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