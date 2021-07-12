«Выйти из зоны комфорта»: Аглая Шиловская о победе в «Трёх аккордах»

Победительницей шестого сезона популярного шоу Первого канала «Три аккорда» стала Аглая Шиловская, исполнившая в финале песню Александра Розенбаума «По снегу, летящему с неба». NEWS.ru пообщался с актрисой о шансоне, других проектах Первого с её участием и о сольной карьере.

— Почему вы согласились участвовать в шоу «Три аккорда»?

— Я очень давно хотела поучаствовать в этом проекте и ждала приглашения. Предполагала, что могу показать себя с разных сторон.

— Какое выступление показалось вам наиболее тяжёлым?

— Тяжёлым был финальный номер. Эмоционально было очень нелегко его допеть.

Эта песня — это моя последняя работа с моим папой. Он мечтал, чтобы я это произведение где-нибудь спела. К сожалению, его не стало 6 февраля, и он не успел увидеть мое выступление.

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— А какое выступление понравилось больше всего?

— Мой самый любимый номер — «Песенка о морском дьяволе». По совокупности в нём получилось всё. И вокал, и танцы, и внешний вид.

— Вы ожидали, что победите в конкурсе?

— Я вообще не думала о победе: ни своей, ни чужой. Боролась только сама с собой, а в итоге выиграла в проекте.

— Оценки какого судьи вы боялись больше всего?

— Никакого. Их мнение было важно для меня, но важнее было сделать в номере всё, что я задумала.

— Александр Новиков, Александр Розенбаум и другие мастера шансона давали вам какие-нибудь советы за кулисами?

— К сожалению, мы не пересекались за кулисами с членами жюри.

— Какие у вас впечатления от проекта?

— Я в восторге от проекта, от его команды. Я познакомилась с потрясающими профессионалами. Искренне поразила слаженная работа всей команды проекта.

Потрясающий креатив режиссеров Нины и Александра Гришевых. Мы на лету подхватывали и развивали идеи друг друга. И каждый мой номер превращался в маленький спектакль. Невероятно интересные танцы, не побоюсь сказать, бродвейского уровня получались благодаря Татьяне Хорисовой и команде балета, которые помогали и подстраховывали меня.

Замечательная работа стилистов и гримеров. Ну и, конечно, огромная благодарность руководителю оркестра Константину Горбатенко. Мне очень нравились аранжировки, которые мы с ним придумывали. И то, как со всей душой он отдавался творчеству.

Для нас, к примеру, было совершенно нормально списываться в два ночи, чтобы поделиться внезапно пришедшей идеей.

Один маленький номер (а их за выпуск 10) получался благодаря этим замечательным людям.

— Вас уже звали в качестве судьи или приглашённого эксперта?

— Нет, в качестве судьи меня не звали.

— В каких других проектах Первого канала вы бы хотели или, может, уже собираетесь сниматься?

— Мне очень нравятся все проекты Первого канала. Это прежде всего качество, интересные визуальные решения. И я надеюсь, что смогу удивить зрителей не только в песенном жанре. Но пока давайте сохраним интригу.

— Кто, по вашему мнению, сейчас в России является лучшим шансонье?

— Не очень слежу за развитием современного шансона. Мне больше импонирует джаз. Я попробовала в проекте «Три аккорда» выйти из знакомой и уютной зоны комфорта, и мне это понравилось.

— Вы задумывались о начале сольной музыкальной карьеры в жанре шансон?

— Я в принципе не понимаю, как можно начинать сейчас сольную карьеру, особенно в жанре шансона. Сейчас наиболее популярен слишком лёгкий жанр, не требующий особого вокального мастерства. Мне это не близко. Я предпочитаю быть поющей актрисой.