Крымский мост, Кеосаян, поддержка Ахеджаковой: где сейчас Алена Хмельницкая

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Алена Хмельницкая

Актриса и телеведущая Алена Хмельницкая в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как сейчас живет артистка, чем она занимается, что говорила про спецоперацию?

Чем известна Хмельницкая

Алена Хмельницкая (настоящее имя — Елена) родилась 12 января 1971 года в Москве в семье артистов балета Александра Хмельницкого и Валентины Савиной.

После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТа на курс Ивана Тарханова. Еще в студенческом возрасте Хмельницкая стала актрисой «Ленкома», но в театре надолго не задержалась.

В 1992 году она сыграла в фильме «Сердца трех». Роль принесла ей популярность.

После этого актриса снималась в проектах «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый», «Мужская работа», «Русские амазонки», «Самая красивая», «Петр Великолепный», «Сыщик Путилин», «Черные волки», «Ялта-45», «Оазис любви», «Врач», «Преступление», «За полчаса до весны», «Актриса», «Ждите неожиданного», «Галина», «Старая гвардия», «Милый друг», «Ева, рожай!», «Здравствуйте, вам пора» и других.

Всего в фильмографии Хмельницкой более 70 работ.

Что известно о личной жизни Хмельницкой

В 1993 году Алена Хмельницкая вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. В 1994 году у пары родилась дочь Александра, а еще спустя 16 лет, в 2010 году — дочь Ксения.

В 2014 году появилась информация о разводе актрисы и режиссера. Спустя время выяснилось, что супруги уже не живут вместе, однако сохранили хорошие отношения ради детей.

Кроме того, Хмельницкая хорошо общается с нынешней супругой Кеосаяна Маргаритой Симоньян.

«Долгое время мы уже не должны были быть в том качестве, в котором были. Нам уже не нужно было быть мужем и женой. И у нас все закончилось. К этому расставанию мы были готовы лет 10, а может, и больше», — рассказывала артистка в передаче «Секрет на миллион».

В 2016 году Хмельницкая начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным, который младше ее на 13 лет. Пара вместе по сей день, но так и не узаконила отношения официально.

«Александр делал предложение. Он абсолютно мой муж, мы живем одной семьей, но без штампа в паспорте. Я не понимаю, для чего он нужен», — объясняла актриса.

Что Хмельницкая говорила про спецоперацию

В прошлом году, в день годовщины начала спецоперации, Алена Хмельницкая опубликовала в соцсетях запись, в которой поделилась своими эмоциями.

«Господи, сколько горя! Не хочу, чтоб так было! Ходим, бродим, разговариваем, злимся, плачем, работаем, только жить невозможно! Год... Мои глубочайшие соболезнования людям, потерявшим за этот год близких, дом, всю свою прежнюю жизнь, соболезнования тем, кто потерял человеческую сущность, совесть, честь и сострадание», — написала актриса.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Актриса Алена Хмельницкая (справа)

Украинцы пришли к выводу, что эти слова адресованы им, и в комментариях выразили Хмельницкой благодарность. Позже артистка объяснила, что имела в виду.

«Это не первый мой подобный пост. Я в нем все сказала. Пост гуманистический и нейтральный. Я человек, и я умею чувствовать», — сообщила она.

Помимо этого, Хмельницкая не единожды поддерживала коллег с антироссийской позицией. Например, ее задело увольнение Лии Ахеджаковой из «Современника».

«Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец», — комментировала Хмельницкая.

Также она летала в Израиль, где встречалась с уехавшим из России Анатолием Белым (признан в РФ иноагентом), критикующим действия Москвы.

«Толя, дорогой! Какое счастье было увидеть тебя и обняться. А еще и побывать на твоем спектакле „Я здесь“! Как я прорыдалась, спасибо за это! Это спектакль — молитва. Тот путь, который зрители проходят с тобой, нам очень нужен, чтобы оставалась надежда, чтобы чувствовать, что мы здесь! Что мы люди, которые сопереживают друг другу, у нас болит, нам не все равно! Так нельзя с людьми, нельзя!» — писала артистка в соцсетях.

Экс-супруг Хмельницкой Тигран Кеосаян, который поддерживает проведение СВО, признавался, что пытался поговорить с ней и изменить ее позицию.

«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит», — рассказывал он в программе «Жизнь и судьба».

При этом в 2018 году Хмельницкая снималась в комедии Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». В картине рассказывается про строительство Крымского моста и молодого строителя, который всегда выбирает самую красивую девушку и завоевывает ее.

Чем сейчас занимается Хмельницкая

Алена Хмельницкая продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Старший сын» и «Руководство для желающих жениться».

Кроме того, в 2023 году вышли проекты «Сказка о женской дружбе», «Дорога к счастью» и «Кошка» с ее участием.

В этом году ожидаются премьера фильма «Онегин» и сериалов «Симон» и «Неверные» с Хмельницкой.

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