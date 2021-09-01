«Было очень тяжело»: Ирина Безрукова – откровенно о разводе и смерти сына

Актриса театра и кино Ирина Безрукова дала предельно откровенное интервью YouTube-каналу NEWS.ru . В беседе с ведущей Анжеликой Радж она рассказала о предложении одной из политических партий пойти в Госдуму, смерти своего сына, пережитых сексуальных домогательствах со стороны китайского продюсера, знакомстве с Харви Вайнштейном и Квентином Тарантино и о том, как помогла незрячей певице Диане Гурцкая «увидеть» спектакль. Ирина затруднилась ответить лишь на один вопрос — о словах бывшего мужа Сергея Безрукова, объяснившего их развод отсутствием детей. Реакция актрисы на версию экс-супруга о причинах расставания — в материале NEWS.ru.

Ирина Безрукова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Диана Гурцкая была в восхищении»

— Несколько известных россиянок предприняли попытки поднять тему эйджизма: Валерия, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук. Получили едкие, гадкие комментарии в свой адрес, и тема дальше не идёт. Почему тема эйджизма так буксует в России?

— Мне кажется, это не совсем наша тема. Российская женщина не похожа на американскую...

— Вы сталкивались с дискриминацией?

— Это не дискриминация. Это особенность профессии. Если в кино есть любовная линия, то, как правило, эти роли исполняют актрисы 23-30 лет. Почему все голливудские дивы после 30 лет впадают в депрессию, лечатся в каких-то клиниках? Потому что ролей для этого возраста очень мало, а у мужчин всегда много. И что касается театра и кино, драматурги пишут больше ролей на мужчин. Это данность.

Но в театре и кино можно играть всю жизнь. У меня есть подруга, которая старше меня лет на пять. У неё быстро увядающий тип, и у неё сейчас грандиозное количество предложений. Очень многие барышни перекроили свою внешность. А возрастные роли есть, и она сейчас нарасхват.

— Что вы делаете, чтобы оставаться конкурентоспособной в своей среде?

Ирина Безруковаirina_bezrukova_official/instagram.com Ирина Безруковаirina_bezrukova_official/instagram.com

— Стараюсь следить за своим образом жизни и выбирать много разных проектов.

Сидеть и ждать — это тупиковая история.

Я веду проект «Начало» на YouTube, играю в театре, снимаюсь в разные телепрограммах, документальных фильмах. Я ещё специалист по тифлокомментированию (описание незрячим людям того, что происходит. — NEWS.ru), и это тоже очень серьезные проекты. Сейчас я работаю с музеем-заповедником Льва Толстого «Ясная поляна», где мы с коллегами адаптируем экскурсии для незрячих людей.

— Как вы пришли к тому, чтобы заняться тифлокомментированием?

— Так получилось, что я стала общаться с Дианой Гурцкая. В тот момент я снималась в фильме «Реальная сказка».

Дианочка спросила: «А когда я смогу увидеть этот фильм?» Я удивилась фразе «посмотреть». Потом я узнала, что незрячие пользуются этой фразой, имея в виду тифлокомментарии.

Я стала узнавать больше об этом термине и о том, было ли это когда-то в России. Ни в царские времена, ни в советские, ни в наши ни в одном из театров не было такого пояснения, такой услуги для незрячих. И возникла идея сделать такой проект в нашем Московском губернском театре (под руководством Сергея Безрукова. — NEWS.ru). В 2013 году я поступила в институт реабилитации инвалидов по зрению «Реакомп» и с отличием окончила его. Теперь я тифлокомментатор высшей категории, меня приглашают выступать в ООН, на разные форумы, я читаю лекции по тифлокомментированию в театре, поскольку у меня самый большой опыт.

Первый спектакль, который я таким образом комментировала, — «Пушкин». Он идёт 3,5 часа плюс антракт. У меня было ощущение, что я сыграла за всех артистов, и даже в паузах, потому что я комментирую и в паузах. Реакция Дианы была просто... она была в таком восхищении, её муж (юрист Пётр Кучеренко. — NEWS.ru) — в не меньшем.

«Она впервые меня не дёргала за рукав и не спрашивала, что там бабахнуло, почему зал смеётся», — сказал Пётр.

«Меня Харви Вайнштейн не домогался»

— В мире сейчас популярно движение me too, направленное против замалчивания проблемы сексуальных домогательств. Но мнения на этот счёт разные. Катрин Денёв, например, выступила за то, чтобы мужчин не лишали права флиртовать. Вы в каком лагере?

— Я против крайностей. Мне очень нравится, когда мужчины говорят комплименты, ухаживают: когда открывают мне дверь, подают мне пальто. Я не вижу в этом никаких домогательств, я вижу проявление джентльмена. Мне кажется, мужчина, которого поощряют в таком плане, чувствует себя рыцарем, кавалером. Но если человек переходит границы, его всегда можно остановить.

Согласна, что уровень приватности у каждого свой. Ситуацию, когда незнакомый человек приобнимает меня, я считаю недопустимой. Я сразу показываю границы.

— Me too получило распространение после скандала с Харви Вайнштейном...

— Я знакома с ним. Это случилось на Московском кинофестивале. Тогда Квентин Тарантино приехал в Москву в сопровождении Вайнштейна, их переводчиком был мой друг. В ожидании начала кинофестиваля гости уже собрались в зале, тогда это был кинотеатр «Пушкинский», сейчас — Театр мюзикла. Тарантино стал осматриваться, я стояла неподалёку. Переводчик предложил мне пообщаться с Тарантино и Вайнштейном. Я поинтересовалась у Тарантино, как ему наша зима: несмотря на лето, погода была холодная — плюс 13 градусов, лил дождь.

Ирина Безрукова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Прекрасная зима. У нас в Лос-Анджелесе ровно такая зима», — ответил Тарантино.

Затем я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем «Оскар» чешско-британском фильме «Коля», прокатом которого ранее занимался Харви. «Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!» — отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат. До сих пор в Чехии три раза в год показывают эту картину, как у нас «Иронию судьбы». И когда я приезжаю в Прагу, это мой город, мне до сих пор в спину говорят: «Маминка Коли!».

— Как вёл себя Вайнштейн?

— Обычно: вежливо, светски, не выглядел никаким монстром. Меня он не домогался, вёл себя достойно. Я думаю, здесь есть лукавство. Если человек идёт на эту ситуацию (принимает предложение о близости. — NEWS.ru), это его выбор. Как он соглашается со своей совестью, нравственностью — это его проблемы. А потом проходит время, и он чувствует, что можно в эту пропасть подтолкнуть человека. По-моему, это не очень этично.

— Вы лично сталкивались с домогательствами?

— Пытались, да... В том числе и режиссёры. Но я выросла в Ростове-на-Дону, а там очень активные мужчины, с 13 лет мальчики начинают ухлёстывать за девочками. Я быстро научилась отвечать так, чтобы дать понять: ничего не произойдёт точно, это невозможно. Причём это делается легко, с улыбкой.

Когда я снималась в Китае, за мной стал ухаживать китайский продюсер. Он знал, что я замужем и приехала на съёмки ненадолго.

Он присылал за мной очень красивый белый лимузин, а однажды пригласил в гости домой. Я ответила, что в России не принято, чтобы женщина одна ходила в гости к мужчине, и пришла с режиссёром и своим партнёром, исполнявшим роль главного героя. Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то ещё. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности.

Я сказала: «Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым». Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему.

Мужчины тоже не хотят резкого отказа, и когда их останавливаешь, они это понимают и обращают свой взор на кого-то другого. Вот и всё.

«Мысли бывали очень разные»

— На вашу долю выпало немало жизненных испытаний. И для многих женщин вы стали образцом стойкости. Как вам это удалось?

— Я не считаю себя образцом стойкости. Я просто прожила все эти испытания так, как мне казалось наиболее достойным в той ситуации. Я хочу сказать честно: мысли у меня бывали очень разные, но другое дело, что ни одну из них я решила не воплощать, никак их не афишировать. Мне это далось непросто. Я живой человек. И если человеку больно, то ему больно.

— Сергей Безруков недавно впервые за долгое время прокомментировал ваш развод. Причиной он назвал отсутствие детей. Вам есть что ответить ему?

Сергей БезруковДенис Гришкин/АГН Сергей БезруковДенис Гришкин/АГН

— Я должна подумать, что ответить... Нет, я воздержусь от комментариев на эту тему.

— Что помогло вам выстоять и пережить тот период?

— Тут я должна сказать о своём сыне (Андрей Ливанов умер в 2015 году от сердечной недостаточности. — NEWS.ru). В свои 25 лет Андрей был невероятным, глубоким мудрецом. Он очень внимательно слушал, что я говорю, даже в обычной беседе, и говорил: «Мама, послушай, что ты сейчас сказала». У нас была игра — говорить о ком-то, не осуждая; говорить о себе, не понижая самооценку и не любуясь собой. И подбирать слова.

Когда моего сына спрашивали, как дела, он отвечал: «Всё лучше и лучше». Потом что считал: слова, мысли и действия формируют события. И я просто за эту соломинку держалась.

Мне было очень тяжело, и причин было очень много. Но почему-то я считаю, что мы не разово существуем на планете, я имею в виду нашу тонкую духовную суть. И если это так, то жизнь — просто как временный спектакль, и в нём есть главные герои, которые поддерживают, которые ставят подножки. И в отличие от спектакля, у нас есть выбор, как реагировать на каждую такую историю. Эти мысли, эти наши разговоры с ним до четырёх утра на эту тему меня держали. Мне хотелось быть достойной этого парня, который за свою жизнь, кроме школьных шалостей, не совершил ни одной большой ошибки.

«Мне предлагали участвовать в выборах в Госдуму»

— Как вы относитесь к QR-кодам для привитых граждан?

— Моё мнение, что медициной должны заниматься медики, а не чиновники. И нельзя разделять людей, потому что это вызывает невероятное напряжение. У нас и так очень непростая жизнь. Человек сам должен решать, что ему делать со своим здоровьем, если он, конечно, не является каким-то прокажённым, который бегает по улицам и всех заражает.

— Как вы перенесли ковид?

— В квартире. Болела неделю дома и вылечила себя сама. Я не знала, что это ковид. Думала: что-то у меня и настроение пропадает, и радость жизни. Оказалось, обоняние исчезло, так невкусно всё было. Я потом долго восстанавливалась.

— В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, куда баллотируются звёзды кино, шоу-бизнеса, спорта. Вам не предлагали участвовать?

Ирина Безруковаirina_bezrukova_official/instagram.com Ирина Безруковаirina_bezrukova_official/instagram.com

— Предлагали. Я сказала, что политика мне не близка. Я не являюсь специалистом по законотворчеству, экономике и ничего полезного, как мне кажется, я не смогу принести в качестве члена Государственной Думы. Чем, по-моему, очень разозлила человека, который мне звонил от одной из партий.

— Какой именно партии?

— Я бы не хотела называть её.