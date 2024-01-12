Раппопорт, жизнь в США и Канаде, Дудь: где сейчас актер Юрий Колокольников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников — российский актер, который снимается не только в отечественных картинах, но и во многих кассовых зарубежных проектах. Чем сейчас занимается артист?

Чем известен Колокольников

Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве. Когда ему было пять лет, родители развелись и мать забрала его жить в Канаду, где он получил гражданство. С 1990 года летал в Россию к отцу, жил на две страны, параллельно учился в российской и канадской школах. В 15 лет поступил в Щукинское училище, которое окончил в 2000 году. После этого он проводил много времени в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, подрабатывал там официантом, курьером и грузчиком, а заодно подавал резюме в актерские агентства.

Дебют в кинематографе состоялся в 1998 году, когда Колокольников получил небольшую роль в фильме «Ретро втроем». Известность в России ему принесла картина «В августе 44-го» режиссера Михаила Пташука, где он сыграл одну из главных ролей. В 2002 году сыграл в сериале «Дневник убийцы».

В 2014 году Колокольников единственный из российских артистов получил приглашение сняться в сериале «Игра престолов». Позже он появился в фильме «Перевозчик. Наследие». Также сыграл русского Ивана в фильме «Телохранитель киллера». В 2020 году артист появился в фильме Кристофера Нолана «Довод». В настоящее время фильмография актера насчитывает более 100 работ.

Что известно о личной жизни Колокольникова

Первая супруга Колокольникова Надежда Миляровская не имела никакого отношения к актерскому цеху и работала экономистом. По некоторой информации, она занимается продажей элитной недвижимости. Их отношения длились недолго и закончились вместе с рождением дочери Таисии в 2006 году. О причине расставания супругов ничего не известно.

Затем Колокольников вступил в отношения с актрисой Ксенией Раппопорт. В 2011 году она родила дочь Софию. В 2014 году Юрий и Ксения расстались, не сыграв свадьбы.

Что говорил про употребление запрещенных веществ

В мае 2018 года в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Колокольников признался, что примерно один раз в неделю употребляет запрещенные вещества.

По его словам, он полностью включается в творчество, концентрируется и начинает работать, а не расслабляется.

Чем сейчас занимается Юрий Колокольников

В настоящее время артист задействован сразу же в нескольких проектах. 1 января 2025 года запланирован выход картины «Волшебник Изумрудного города», где актер играет одну из главных ролей.

Помимо этого, он снимается в фильмах «Мой дикий друг», «Пираты Галактики Барракуда» и «Последний ронин», а также в сериалах «Самки богомола», «Юг» и «Амура».

Сейчас Колокольников фактически живет на три страны, постоянно перемещаясь между Россией, США и Канадой, — в РФ живут его дети, в Америке он работает, а в Канаде остались мать и старший брат.

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