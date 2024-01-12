Анатолий Белый, ссора с Богомоловым, театр: где сейчас Александр Лазарев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Лазарев

Народный артист России Александр Лазарев более 30 лет служит в театре «Ленком» и известен зрителю по ролям в фильмах «Тайны дворцовых переворотов», «Адмирал», «Союз Спасения». Что известно о карьере и личной жизни актера?

Чем сейчас занимается Александр Лазарев

Александр Лазарев в декабре 2023 года возглавил театр Российской Армии. Незадолго до этого он отказался от поста председателя Союза театральных деятелей.

Артист сообщил, что намерен совмещать пост главного режиссера ЦАТРА с работой в «Ленкоме». На настоящий момент он задействован в двух спектаклях театра — «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Помимо театральной работы, Лазарев снимается в кино. В 2023 году с ним на экраны вышел фильм «Чайка», режиссером и сценаристом которого выступила дочь артиста Полина Лазарева. Сейчас актер также снимается для продолжения сериала «Нинель».

Что известно о срыве выступлений Лазарева в Израиле

Артисты театра «Ленком» в октябре 2023 года планировали гастроли в Израиль с постановкой «Поминальная молитва». Однако в августе актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уехал из России после начала спецоперации, опубликовал петицию с призывом отменить показ постановки «Ленкома» в Тель-Авиве. Восемь тысяч израильтян подписали ее, выступление было отменено.

Александр Лазарев, который является постановщиком спектакля, заявил, что гастроли театра в Израиле отменили из-за слишком «активной группы неразумных людей».

«Они подняли истерию, даже не зная, о чем наш спектакль. <...> Это спектакль о мире, о добрососедстве, о любви... И вдруг такая волна агрессии! Нам стали угрожать. Поэтому руководство театра приняло решение отменить гастроли. Хотя у меня к этому двоякое отношение», — рассказал он KP.RU.

По словам Лазарева, «Ленком» мог поехать в Израиль, несмотря ни на что, однако никому не хотелось «пачкать лучшее творение Марка Захарова». Артист уверен, что Анатолием Белым тогда двигали зависть и сожаление из-за того, что его актерская карьера после переезда в Израиль закончилась.

«Поднял волну сбежавший из России бывший наш коллега Белый. Его поддержали такие же, как он, оголтелые», — заявил артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о конфликте Лазарева с Богомоловым

В ноябре 2020 года Александр Лазарев раскритиковал постановки режиссера Константина Богомолова в «Ленкоме», назвав спектакли «Борис Годунов» и «Князь» «омерзительной дрянью», и обвинил коллегу в том, что он «втаптывает русскую классику в грязь».

Спустя несколько лет Лазарев признал, что был резок в своих высказываниях, однако своего мнения относительно творчества Константина Богомолова не изменил.

«Я не знаком с Константином как с человеком, но то, что он делал в нашем театре, это было, на мой взгляд, настолько нехорошо, нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, к сцене... Это было неуважительно по отношению к актерам. Над ними он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: „А вот это вы съедите? Ешьте!“ Провоцирует публику», — заявил он в беседе с Татьяной Навкой для шоу «Команда».

Что известно о личной жизни Александра Лазарева

Актер познакомился со своей будущей женой Алиной Айвазян в старших классах школы. Они поженились в 1988 году, спустя два года у них родилась дочь Полина, а в 2000 году — сын Сергей.

Наследница артиста окончила школу экстерном в 15 лет, затем поступила в ГИТИС. После получения диплома она поступила на службу в театр им. Маяковского.

В 2018 году супруги обвенчались, приурочив это событие к 30-летию семейной жизни. Церемония прошла в родном городе жены Лазарева Тбилиси.

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