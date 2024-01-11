Соломин, уход из театра, три брака: как сейчас живет актер Михаил Филиппов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Михаил Филиппов

Народный артист России Михаил Филиппов широко известен как театральный исполнитель. Он 50 лет служил в театре им. Маяковского. Почему актер сменил место работы, чем сейчас занимается?

Чем известен Михаил Филиппов

Филиппов в 1973 году окончил ГИТИС с красным дипломом. В студенческие годы он начал работать в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, но свою первую главную роль получил в 1992 году в спектакле «Наполеон Первый».

Артист играл и в других культурных учреждениях. За игру в постановке «Женитьба» в Театре на Покровке он был отмечен Государственной премией Российской Федерации, а за роль в спектакле «Тайные записки тайного советника» в театре «Эрмитаж» был удостоен награды «Хрустальная Турандот».

Его дебют в кино состоялся в 1975 году в фильме «Красное и черное», позднее он сыграл в картинах «Женщины, которым повезло», «Петербургские тайны», «Глухарь», «Гагарин. Первый в космосе» и других. Последней работой Филиппова в кино стали съемки в фильме «Все нормально», премьера которого прошла в 2022 году.

Почему Филиппов уволился из театра им. Маяковского

Михаил Филиппов в апреле 2023 года ушел из театра им. Маяковского после 50 лет службы, отказавшись участвовать в спектакле к 100-летию культурного учреждения. По словам артиста, решение об увольнении не было спонтанным, он обдумывал его на протяжении всего сезона. Он также обратил внимание, что у него нет обиды на нового художественного руководителя театра Егора Перегудова.

«Обиды никакой нет. Просто климат в театре очень изменился, с моей точки зрения. Я сужу только по спектаклям. Актеры, которые были заняты в спектаклях Миндаугаса Карбаускиса (прежний худрук театра, 25 февраля 2022 года он написал заявление об уходе по собственному желанию. — NEWS.ru), и эти же актеры в новых спектаклях — это совершенно разное существование», — сообщил он KP.RU.

Актер также отметил, что он уходит из театра и оставляет своих коллег «с тяжелым сердцем».

Чем сейчас занимается Михаил Филиппов

Михаил Филиппов с 1 мая 2023 года является актером Малого театра.

«Если 50 лет прослужил в академическим театре, то умирать надо в императорском», — сказал артист после увольнения из театра Маяковского.

Актер также сообщил, что пришел в Малый театр по приглашению художественного руководителя Юрия Соломина. Известие о его смерти он воспринял как большое горе.

«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе. <...> Он в свое время был министром культуры России, но он и оставался министром культуры русского психологического театра. Сейчас, наверное, уже таких столпов не осталось», — заявил Филиппов для телеканала «360».

В Малом театре Михаил Филиппов задействован в спектакле «Мертвые души». Также артист выходит на сцену театра им. Моссовета в бродвейской рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», драме «Циники» и многих других.

Что известно о личной жизни Михаила Филиппова

Михаил Филиппов сейчас состоит в третьем браке. Первой женой актера была дочь генсека ЦК КПСС Юрия Андропова Ирина. Со второй супругой Натальей Гундаревой он прожил 19 лет и оставался с ней до самой кончины в 2005 году. Последние годы жизни она тяжело болела. Все это время актер оберегал ее от внимания журналистов.

Спустя два года после ее смерти Михаил Филиппов издал книгу под названием «Наташа» о главной в его жизни женщине — скончавшейся жене.

Сейчас 76-летний актер женат на актрисе Наталье Васильевой, она младше его на 20 лет.

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