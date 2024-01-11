Полищук, потасовка с Макеевой, свадьба: где сейчас актер Алексей Макаров

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Алексей Макаров

Сын народной артистки РФ Любови Полищук актер Алексей Макаров прославился благодаря ролям в картинах «Ворошиловский стрелок», «Дальнобойщики», «День выборов». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Алексей Макаров

Макаров продолжает актерскую карьеру. Он выступает в московских театрах с постановками «Калина красная» и «Доктор знает все», а также активно снимается в кино. В прошлом году с артистом вышли сериалы «Актрисы», «Операция „Неман“», «Ухожу красиво» и «Родные люди».

Алексей Макаров также задействован в съемках еще пяти кинопроектов, которые на настоящий момент находятся на стадии производства.

Сейчас 51-летний артист состоит в четвертом браке с бывшей стюардессой по имени Полина. Возлюбленная на 23 года младше артиста. Они тайно оформили брак, а впервые вместе вышли в свет в апреле 2023 года, посетив премьеру сериала «Актрисы». Актер признался в шоу «Ты не поверишь!», что официально расписался с девушкой еще в 2022 году.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Полина не новая жена, а любимая жена. Не путайте термины. И брак с ней повлиял также на мой внешний вид, поэтому спасибо за комплименты», — рассказал артист.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алексей Макаров

Какие у Макарова были отношения с Любовью Полищук

Любовь Полищук развелась с отцом Алексея Макарова, советским артистом Валерием Макаровым, когда наследнику было четыре года. С первого по шестой класс он учился в московской школе-интернате, из-за чего у него была обида на родителей.

По словам Алексея, он рос трудным подростком, к тому же очень походил на отца. Полищук часто срывалась, начинала говорить с ним на повышенных тонах.

«Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этот момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась», — рассказал артист в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Макаров признается, что длительное время злоупотреблял алкоголем, скандалил с близкими. Но сейчас он переосмыслил свою жизнь.

«Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — поделился артист.

Что известно об отношениях Макарова с Марией Мироновой

В 2012 году бабушка артиста Ольга Полищук рассказала о браке Алексея Макарова с актрисой Марией Мироновой.

«Леша не говорил, что собирается жениться. Но недавно по телефону как бы между делом сказал, что они с Машей зарегистрировали отношения. Я удивилась: „Почему же мне ничего не сказал?“ А он: „Говорил, бабушка, ты позабыла“. Хорошо, что Леша и Маша набрались ума и пошли в ЗАГС», — заявила она «ВоктугТВ».

В 2018 году Мария Миронова стала участницей шоу «Судьба человека». В разговоре с Борисом Корчевниковым она опровергла романтическую связь с Алексеем Макаровым.

«Я могу сказать, что у меня дружеское, доброе отношение к Леше. Он замечательный человек. Но я всегда Алексея воспринимала как друга. Он ко мне нежно относится. Оставим это за кадром, как и мой паспорт!» — сказала актриса.

Почему Анастасия Макеева рассталась с Макаровым

Актриса Анастасия Макеева с 2007 по 2008 год состояла в отношениях с Макаровым. В программе «Секрет на миллион» она рассказала, что в нормальном состоянии актер добрый и мягкий человек, однако после употребления алкоголя кардинально меняется.

Артистка сообщила, что они разошлись после того, как Макаров ударил ее. Это произошло в Тунисе после того, как коллега Макеевой Роман Игнатьев прислал ей стихотворение эротического содержания.

«Он его разослал всем. Всплыла эсэмэска, Леша увидел и, не спросив ни слова, отреагировал вот так — два удара, и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — рассказала Макеева.

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