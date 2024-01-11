Харламов, ссора с Петровым, скандал из-за СВО: где сейчас Кристина Асмус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус получила известность благодаря роли Вари Черноус в сериале «Интерны» и съемкам в скандальном фильме «Текст». Что известно о новых проектах артистки и ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Кристина Асмус

Асмус является актрисой театра им. Ермоловой и играет главную роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Также она снимается в кино. В прошлом году с ней на экран вышли сериалы «Райцентр» и «Сансара».

В сентябре артистка сломала ногу во время съемок в Выборге в Ленинградской области, однако продолжила съемки и выступления.

«В больнице я провела три тяжелейших дня. Сразу из палаты поехала на съемочную площадку, а через неделю играла спектакль в воде с танцами (естественно, с разрешения и под надзором врачей). За этот месяц в ноге было и воспаление, и адская боль, и ухудшение отеков», — делилась она в соцсетях.

В конце прошлого года Кристина Асмус решилась на смену имиджа, перекрасившись из блондинки в брюнетку. По словам актрисы, на перемены пошла по собственному желанию, при этом она заверила, что она «не разводится и не психанула».

На март 2024 года запланирована премьера фильма «Обе две», где артистка сыграет главную героиню. В 2025 году Асмус появится в драме «Финал» о победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Асмус

Что известно о личной жизни Кристины Асмус

Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за комика Гарика Харламова. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия, а спустя еще шесть лет пара объявила о разводе. Тогда артистка обвинила бывшего супруга в том, что он запретил ей с наследницей съезжать из общего дома, и назвала клеветой слова шоумена, что он полностью ее обеспечивает.

«Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей», — рассказала Асмус.

В мае 2023 года Кристина Асмус сообщила, что переехала из дома бывшего мужа. Сейчас артистка состоит в отношениях с 29-летним коллегой Романом Евдокимовым. Об их романе появились слухи в СМИ в конце 2021 года, однако пара публично стала говорить об отношениях летом 2023 года.

Актеры вместе участвуют в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Асмус играет замужнюю купчиху Екатерину Измайлову, а Евдокимов — приказчика Сергея Калинина, в которого влюбляется героиня. В июне, по окончании очередного спектакля, когда все артисты вышли на поклон, артист взял микрофон и обратился к 35-летней возлюбленной.

«Я тебя очень сильно люблю! Кристина Асмус — лучший человек на планете Земля!» — сказал он со сцены.

Что Кристина Асмус говорила про СВО

Кристина Асмус в день начала спецоперации опубликовала в социальных сетях черный квадрат с надписью: «Страх и боль. Молю, остановите все это». В августе 2022-го в отношении актрисы было заведено административное дело о дискредитации российской армии.

Адвокат артистки настаивал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, и уточнил, что на момент публикации поста в КоАП не было статьи о дискредитации — ответственность за фейки против армии была введена в марте. В сентябре Тверской суд Москвы прекратил производство по делу из-за отсутствия события административного правонарушения.

Что известно об отношениях Асмус и Александра Петрова

Кристина Асмус состояла в приятельских отношениях с Актером Александром Петровым после совместных съемок в фильме «Текст». Также артистка дружила с бывшей возлюбленной коллеги актрисой Стасей Милославской.

После того как стало известно о женитьбе Петрова на Виктории Антоновой, Асмус написала в социальных сетях: «Друг, R. I. P.». Позднее она также высмеяла тот факт, что ее не пригласили на свадебное торжество.

«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — написала Асмус.

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