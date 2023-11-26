«Горько»: Асмус отреагировала на свадьбу Петрова после романа с подругой Асмус выразила сожаление из-за пропуска свадьбы Петрова и Антоновой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус высказалась о свадьбе своего коллеги Александра Петрова, который женился на Виктории Антоновой. Артистка в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) выразила сожаление, что не присутствовала на свадебном торжестве.

Блин, платье новое не выгуляла, горько, — написала Асмус.

Свадьба Петрова и Антоновой состоялась 25 ноября. СМИ писали, что молодожены потратили на торжество 15-25 млн рублей, гостями празднества стали около 250 человек.

До знакомства с невестой, которая младше Петрова на 12 лет, он три года встречался с актрисой Стасей Милославской. Из-за неожиданного расставания с ней свои дружеские отношения с актером прекратили Асмус и еще одна актриса Саша Бортич, которые неоднократно пересекались с ним на съемочной площадке.

Подруги бывшей девушки Петрова не получили приглашение на его свадьбу, на которой побывали актеры Сергей Бурунов и Леонид Ярмольник, стендап-комик Алексей Щербаков, режиссер Клим Шипенко и другие знаменитости. Пышную церемонию, которая состоялась на площадке La Pino Hall, также посетил Филипп Киркоров.

Ранее Петров рассказал, что при предложении руки и сердца использовал ветку дерева. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» объяснил, что торопился сделать предложение и не успел купить кольцо.