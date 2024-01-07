Израиль, отказ от звания, осуждение СВО: где сейчас актер Вениамин Смехов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вениамин Смехов

Актер, сценарист и телеведущий Вениамин Смехов не поддерживает проведение спецоперации, однако продолжает жить и работать в России. В каких проектах сейчас задействован артист?

Чем известен Смехов

Вениамин Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. С 1941 по 1943 год он вместе с матерью был в эвакуации под Казанью. Семья вернулась в Москву в конце 1943 года.

После окончания школы в 1957 году Смехов поступил в Театральное училище имени Щукина (курс Владимира Этуша). Из-за стеснительности и зажатости в 1958 году он был отчислен из училища, но оставлен вольнослушателем на испытательный срок. В апреле 1959 года вновь был переведен в студенты.

В 1962 году его приняли в труппу Московского театра драмы и комедии. В кино актер дебютировал в 1968 в фильме «Служили два товарища».

Известность пришла к нему в 1979 году после выхода картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Позже он сыграл эту же роль в картинах «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993), «Возвращение мушкетеров, или Тайна кардинала Мазарини» (2008).

В 1985 году, после назначения главным режиссером театра Анатолия Эфроса, Смехов ушел из театра на Таганке в труппу театра «Современник». В октябре 1987 года артист вернулся в театр на Таганке.

С 1990-х годов Смехов начал заниматься преподавательской деятельностью, ежегодно в течение одного семестра он ведет актерское и режиссерское мастерство в одном из университетов США.

Что известно о личной жизни Смехова

Первой супругой Вениамина Смехова была редактор радио Алла Смехова. Пара поженилась в 1961 году. В браке родились дочки Елена и Алика. В 1980 супруги развелись.

Вторая жена — журналист Галина Аксенова. Смехов начал отношения с ней еще будучи женатым. Они узаконили отношения в 1980 году.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Актер Вениамин Смехов с супругой театроведом Галиной Аксеновой

«И тогда, и сейчас я абсолютно уверен в том, что поступил правильно. Ведь недаром говорят, что победителей не судят. А наша жизнь с Галей все эти годы была и остается настолько яркой и захватывающе интересной, что я считаю себя победителем», — признавался артист.

Почему у Смехова нет звания народного артиста

Вениамин Смехов отказался от звания народного артиста России. Он заявлял, что не считает это звание действительно важным.

«В хорошие времена нам звания не давали. Есть имена, а есть цацки. Доброе имя дороже звонкой масти», — объяснял Смехов в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Также актер признавался, что не считает правильным ритуал получения знакового статуса. Как оказалось, чтобы стать народным артистом, нужно самостоятельно написать заявление в соответствующие органы, после чего они рассмотрят заявку. Такие условия не кажутся ему справедливыми и правильными.

Что Смехов говорил про спецоперацию

Вениамин Смехов не поддерживает проведение спецоперации. В мае 2022 года актер вместе с уехавшими в Израиль коллегами-иноагентами принимал участие в фестивале «СловоНово», организаторы которого заявили, что заработанные на мероприятии деньги отправят на помощь Украине.

В 2023 году Смехов дал интервью журналисту Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором заявил, что в России благоприятная обстановка для страха. По словам артиста, некая женщина, узнав о его планах прийти к Гордеевой, предостерегала его от этой встречи.

«Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться — вступайте в наши ряды», — сказал Смехов.

Чем сейчас занимается Смехов

Вениамин Смехов продолжает творческую деятельность. Он играет в театре и проводит творческие вечера.

Сегодня, 7 января, он проведет рождественский вечер «Стихотерапия» в Москве.

11 января его можно будет увидеть в спектакле Black & Simpson.

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