Нагиев, слухи об изменах, уехавшие артисты: как живет актер Игорь Лифанов

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Актер Игорь Лифанов в роли Креста в многосерийном комедийном боевике «Спецназ по-русски — 2»

Актер Игорь Лифанов известен зрителю по ролям в телесериалах «Спецназ», «Агент национальной безопасности» и «Бандитский Петербург». В его фильмографии более 100 работ. Что известно о нынешних проектах артиста и его личной жизни?

Чем сейчас занимается Игорь Лифанов

Игорь Лифанов в 58 лет продолжает актерскую карьеру. В 2023 году с ним на экраны вышли сериалы «Сыщицы» и «Крутые меры». Сейчас актер работает над проектом «Жыыызнь», премьера которого состоится в текущем году.

Помимо съемок в кино Лифанов гастролирует по России со спектаклями «Семейный переполох» и «Ночь ее откровений». Также он играет в постановке «Кыся» с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым. Артист практически все свое время уделяет театру, но при этом не стремится получить званий.

«Когда меня спрашивают: „А почему вы, такой взрослый, до сих пор не заслуженный или не народный?“ Да наплевать мне, честно. Я не кривлю душой, я реально так считаю. Мне кажется, это такие смешные финтифлюшки — звания, призы-статуэтки. Точно так же я никогда не понимал, что такое актерская конкуренция. Почему я должен ненавидеть Ефремова или Табакова только потому, что он как артист лучше меня? Я не буду этого делать. Потому что я — Лифанов», — заявил он aif.ru.

Как Лифанов оценивает перспективы уехавших артистов

Игорь Лифанов убежден, что отечественным артистам сложно добиться успеха за рубежом, поскольку на их выступления могут прийти только русскоязычные зрители. По мнению актера, о международной карьере покинувшим Россию знаменитостям мечтать не стоит.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии — тоже. В Нью-Йорк мы с Нагиевым ездили со спектаклем „Кыся“ — тоже только русскоязычные зрители в зале были. <...> Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. О международной карьере тут и речи не идет», — уточнил артист.

Что Лифанов говорит об отмене русской культуры

Игорь Лифанов не понимает причин, по которым Запад ведет отмену русской культуры. По мнению артиста, искусство «для умных людей не имеет границ».

«Извините, что я так агрессивно говорю. Просто не могу пережить того, что происходит сегодня. Только вчера мы все были друзьями. А сегодня, когда мы боремся с фашистами, вдруг стали сразу для всего мира плохими?!» — отметил актер.

Лифанов также признался, что он безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских артистов. Сам он не может въехать на территорию Украины с 2018 года, поскольку находится в черном списке из-за посещения Крыма.

Что известно о слухах про измены жены Лифанова

Со своей третьей супругой Еленой Косенко актер познакомился на работе — во время съемок сериала «Спецназ» в 2003 году. Лифанову на тот момент было 37 лет, девушке — 21 год. Актер состоял в официальном браке с Татьяной Аптикеевой и ушел от нее, когда Елена забеременела. В 2011 году они сыграли свадьбу, у пары родилась дочка Алиса.

Друг Игоря Лифанова в январе 2023 года рассказал о некоторых подробностях супружеской жизни актера с Косенко.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь и она всегда будет благодарна, но нет. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Сама Елена Косенко опровергла сообщения об изменах супругу. Она заявила Woman.ru, что подобные слухи распускает отвергнутая поклонница мужа.

«Мы сейчас с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — рассказала она.

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