Рэпер Хаски сыграет великого русского поэта в новом фильме

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) исполнит роль Михаила Лермонтова в байопике о поэте, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам режиссера Павла Лунгина, поэта должен играть поэт, а Хаски, как и Лермонтов, «сложно относился с окружающему миру». Съемки картины планируется начать в октябре.

Я буду говорить о новых вещах, которые приобрел проект. В первую очередь — о главном герое. Это рэпер Хаски. Посмотрите, как осмысленно выглядит человек и как меняется взгляд. Поэта должен играть поэт. Хаски [обычно] бритый, лысый — это грим. <…> Он очень содержательная личность, он любим молодежью. Эта связь современного рэпера с современной действительностью: Хаски тоже, как и Лермонтов, сложно относился к окружающему миру. Я думаю, это даст нашему фильму новое дыхание, — подчеркнул режиссер Лунгин.

Фильм представили «Мастерская Павла Лунгина» и компания «Кинопрайм». Создатели картины «Лермонтов» запросили у «Фонда кино» еще 150 млн рублей на дополнительное финансирование проекта.

Общий бюджет проекта составляет 600 млн рублей, до этого фильм уже получил 150 млн рублей государственной поддержки. Сюжет развернется в 1837 году. По задумке авторов, Михаил Лермонтов планирует сделать предложение Екатерине Сушковой, но получает отказ. Помимо того, поэт не успевает встретиться с Александром Пушкиным и показать ему свои стихи из-за гибели поэта на дуэли.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов примет участие в новом фильме режиссера Эмира Кустурицы «Как я не снял „Преступление и наказание“». Изначально картина носила названия «Инженер легких прогулок» и «Преступление без наказания».