21 марта 2026 в 12:52

Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров»

Лунгин заявил, что поверил в исцеление в одной сцене фильма «Остров»

Павел Лунгин Павел Лунгин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Павел Лунгин рассказал, что на съемках фильма «Остров» один эпизод поразил его. По его словам, которые передает ИС «Вести», актер-мальчик так убедительно сыграл в сцене исцеления старцем, что он и вся съемочная группа ему поверила.

Обычный мальчик, его попросили встать на чурбачок, поджать ножку, якобы она у него болит. И мальчик, вдруг охваченный этой энергией, зарыдал. И зарыдал так, из него как будто прямо потекло. Это было электричество. И я просто поверил, что он его вылечил... Там с нами происходили какие-то получудесные вещи, — вспомнил Лунгин.

Ранее в пресс-службе компании «Атмосфера кино», которая занималась дистрибуцией фильма «Скуф», заявили, что картина режиссера Алексея Степанова не появится в российском прокате. В ленте снялись блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал, а также телеведущий Леонид Якубович. В Министерстве культуры РФ уточнили, что заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма не поступало.

До этого Лунгин заявил, что режиссеры снимают ремейки старых фильмов в погоне за прибылью. В пример он привел новую работу Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается».

