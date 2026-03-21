Лунгин рассказал о чуде на съемках фильма «Остров» Лунгин заявил, что поверил в исцеление в одной сцене фильма «Остров»

Режиссер Павел Лунгин рассказал, что на съемках фильма «Остров» один эпизод поразил его. По его словам, которые передает ИС «Вести», актер-мальчик так убедительно сыграл в сцене исцеления старцем, что он и вся съемочная группа ему поверила.

Обычный мальчик, его попросили встать на чурбачок, поджать ножку, якобы она у него болит. И мальчик, вдруг охваченный этой энергией, зарыдал. И зарыдал так, из него как будто прямо потекло. Это было электричество. И я просто поверил, что он его вылечил... Там с нами происходили какие-то получудесные вещи, — вспомнил Лунгин.

До этого Лунгин заявил, что режиссеры снимают ремейки старых фильмов в погоне за прибылью. В пример он привел новую работу Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается».