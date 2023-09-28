Асмус попала в больницу накануне съемок Асмус получила сложный перелом ноги со смещением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

35-летняя актриса Кристина Асмус сообщила в своем Telegram-канале, что получила сложный перелом ноги со смещением. Артистка травмировалась накануне съемок нового фильма. День назад Асмус сообщила о начале работы над картиной о 90-х, для чего сменила цвет волос. Подписчики в комментариях предположили, что звезде «Интернов» потребуется операция и длительное восстановление.

Я сломала ногу. Еще и со сложным смещением, — написала актриса.

В 2020 году Асмус перенесла операцию на боковой связке колена, а в 2021-ом упала с лестницы в доме и порвала четыре связки на ноге, после чего почти месяц проходила в гипсе и на костылях. Актриса в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) пояснила, что получила травму из-за того, что засмотрелась в телефон. Асмус призналась, что травмирует ноги примерно раз в год.

Есть у меня такая особенность — раз в год получать травму на ноге, — заявила актриса.

В августе 2023 года сообщалось, что Асмус была госпитализирована в больницу города Шуи после того, как ей резко стало плохо. По словам актрисы, она подхватила ротавирус после плавания в реке, а затем два дня пролежала в инфекционном отделении.

Она также поблагодарила местных медиков, которые помогли ей побороть заболевание. Асмус сообщила, что ей пришлось соблюдать строгую диету: рацион актрисы состоял в основном из постной рисовой каши.