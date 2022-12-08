Асмус обвинила Харламова в запрете на выезд из общего дома

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус обвинила бывшего мужа комика Гарика Харламов в том, что он якобы запретил ей и их дочери съезжать с общей жилплощади, передает РИА Новости со ссылкой на страницу артистки в социальной сети. Она добавила, что Харламов угрожал ей. По ее словам, комик отказался покупать новое жилье бывшей супруге.

Мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей, — сказала Асмус.

Она также назвала клеветой слова шоумена о том, что он полностью ее обеспечивает. Поводом для конфликта стал комментарий Харламова о том, что актриса живет в его половине дома и на полном обеспечении артиста.

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