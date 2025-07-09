Дачникам перечислили неприхотливые растения для яркого сада

Дачникам, которые хотят посадить неприхотливые, но при этом красочные цветы, следует выбирать бархатцы, георгины и календулу, заявил «ФедералПресс» кандидат биологических наук Константин Качкин. Он также посоветовал обратить внимание на дельфиниум и нивяник.

Если вы хотите, чтобы ваш сад был ярким и живым до самых заморозков, выбирайте растения с длительным периодом цветения, устойчивые к засухе и неприхотливые к почве. Это бархатцы, календула, георгины, дельфиниум и нивяник, — перечислил Качкин.

Он также порекомендовал при посадке растений соблюдать ярусность: низкие цветы располагать спереди, а высокие — сзади. Кроме того, по его словам, важно обеспечивать им минимальный уход, например удалять увядшие цветки. Это позволит стимулировать повторное цветение.

Биолог Ольга Трофимова ранее заявила, что на дачных участках можно встретить смертельно опасные сорняки, такие как болиголов или белена. По ее словам, контакт с ними нередко приводит к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу.