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09 июля 2025 в 10:29

Стало известно, при какой температуре в офисе можно уйти домой

HR-эксперт Лоикова: домой можно уйти при офисной температуре +32,5 градуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники имеют право уйти с работы домой, если температура в офисе превышает +32,5 градуса, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» HR-эксперт Зулия Лоикова. В целом, по ее мнению, критические нормы для офисных сотрудников — от +28,5 градуса.

При превышении температуры +28,5 градуса работодатель обязан принять меры, например кондиционирование, либо сократить рабочий день. При температуре от +32,5 градуса и выше работа для офисных помещений должна быть прекращена, — подчеркнула Лоикова.

При нарушении температурного режима работник имеет право потребовать замер температуры воздуха. По ее словам, работодатель обязан в таком случае улучшить условия труда. В противном случае сотрудник может законно отказаться от работы без каких-либо санкций с сохранением заработной платы за период простоя.

Терапевт Юлия Пискунова ранее предупредила, что идеальный перепад температур между улицей и помещением с кондиционером не должен составлять более 5–7 градусов. Иначе, по ее словам, есть риск простудиться или заработать ангину.

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