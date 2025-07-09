Появились кадры с места страшного ДТП в Подмосковье, где погиб ребенок Один ребенок погиб в ДТП на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск в Подмосковье

Появилось видео с места страшного ДТП в Подмосковье, в котором один ребенок погиб и шестеро пострадали. По данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла в окрестностях города Зарайска. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу на дороге Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск и столкнулся с микроавтобусом Hyundai, в котором ехали дети.

На опубликованных кадрах видны серьезные повреждения, которые получила легковушка в результате мощного удара. Помимо 10-летнего ребенка, также погиб 26-летний водитель BMW. Следственный отдел Коломны возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть».

Ранее в Верхней Пышме спешивший подвезти дочь к остановке водитель устроил ДТП с участием двух трамваев. В одном трамвае находилось 17 человек, в другом — трое. В результате столкновения пострадала 15-летняя девочка, ее госпитализировали с травмой головы.

До этого автомобиль Lexus рухнул с моста в Нижнем Тагиле Свердловской области. Три человека — водитель и две пассажирки — погибли. Момент аварии попал на видео: машина на высокой скорости двигалась в сторону ограждения, не вписалась в поворот и упала в реку.