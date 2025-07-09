Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 09:51

Появились кадры с места страшного ДТП в Подмосковье, где погиб ребенок

Один ребенок погиб в ДТП на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появилось видео с места страшного ДТП в Подмосковье, в котором один ребенок погиб и шестеро пострадали. По данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла в окрестностях города Зарайска. Автомобиль BMW вылетел на встречную полосу на дороге Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск и столкнулся с микроавтобусом Hyundai, в котором ехали дети.

На опубликованных кадрах видны серьезные повреждения, которые получила легковушка в результате мощного удара. Помимо 10-летнего ребенка, также погиб 26-летний водитель BMW. Следственный отдел Коломны возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть».

Ранее в Верхней Пышме спешивший подвезти дочь к остановке водитель устроил ДТП с участием двух трамваев. В одном трамвае находилось 17 человек, в другом — трое. В результате столкновения пострадала 15-летняя девочка, ее госпитализировали с травмой головы.

До этого автомобиль Lexus рухнул с моста в Нижнем Тагиле Свердловской области. Три человека — водитель и две пассажирки — погибли. Момент аварии попал на видео: машина на высокой скорости двигалась в сторону ограждения, не вписалась в поворот и упала в реку.

ДТП
дети
Подмосковье
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи»
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.