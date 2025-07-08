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08 июля 2025 в 10:57

В Верхней Пышме водитель устроил ДТП с двумя трамваями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Верхней Пышме спешивший подвезти дочь к трамвайной остановке водитель устроил ДТП с участием двух трамваев, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. В результате столкновения пострадала 15-летняя девочка, ее госпитализировали с травмой головы.

На месте работают сотрудники ДПС, которые фиксируют все обстоятельства ДТП, устанавливают точные причины произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств и состояние водителя, — говорится в сообщении.

По данным инспекции, мужчина двигался с превышением безопасной скорости, не справился с управлением и выехал на трамвайные пути. В этот момент по ним одновременно следовали два вагона — в одном находилось 17 человек, в другом трое. Никто из пассажиров не пострадал.

Сам водитель пояснил, что торопился из-за тренировок и хотел быстрее довезти дочь до остановки. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль и оба трамвая получили механические повреждения.

Ранее в Москве возле станции «Белокаменная» два грузовика раздавили автомобиль Infiniti. В салоне оказались зажаты двое людей. Спасателям пришлось извлекать пострадавших с помощью спецоборудования. На месте аварии также произошел разлив топлива — возгорания не случилось.

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Свердловская область
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