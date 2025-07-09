Депутат Горячева раскрыла, почему в России нет закона о домашнем насилии Депутат Горячева: многие считают закон о домашнем насилии вмешательством в семью

В России до сих пор не принят закон о противодействии домашнему насилию, потому что вокруг этой темы слишком много споров и страхов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, одни считают, что это вмешательство в семью, другие называют пропагандой. Однако, подчеркнула депутат, пока эксперты спорят, судьбы людей рушатся.

Слишком много споров и страхов вокруг этой темы. Кто-то считает, что это «вмешательство в семью», кто-то — что это «пропаганда». Но за этим — реальные люди, чьи жизни и судьбы разрушаются, — сказала Горячева.

Она добавила, что принять комплексный закон действительно сложно, потому что он должен охватить очень многие сферы и требует включения многих профильных министерств и ведомств. Такой документ будет прорабатываться годами, подчеркнула парламентарий.

Ранее Горячева сообщила, что разрабатывает проект закона о возбуждении уголовных дел о причинении здоровью легкого вреда без заявления жертвы. Он предполагает поправки в ч. 2 ст. 115 УК России с внесением нового квалифицирующего признака — нахождение пострадавшего в зависимости (материальной, бытовой или психологической) от обидчика.