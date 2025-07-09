МЭР раскрыло число мер поддержки участников СВО в России

Более 7,3 тысячи мер соцподдержки участников СВО уже действуют в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента Минэкономразвития РФ Кирилла Албычева на совещании с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым. По его словам, по итогам анализа такие меры объединят и будут предоставлять по заявлению в МФЦ.

Часть мер соцподдержки участникам СВО и их семьям в перспективе будут предоставляться проактивно, уточнил Албычев.

Их достаточно много, более 7300. Работа заключалась в следующем: понять, насколько их можно типизировать, чтобы, находясь в любом субъекте Российской Федерации, участник СВО, обратившись через Единый портал госуслуг или придя в МФЦ, мог получить сразу необходимые услуги по единому стандарту, — сказал он.

Албычев отметил, что Минэкономразвития проводит мониторинг удовлетворенности качеством услуг и ведет рейтинг предоставляющих эти услуги учреждений. Полный перечень мер поддержки для участников СВО и их семей доступен в специальном разделе на «Госуслугах».

Ранее депутат Василий Пискарев рассказал NEWS.ru, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволит оказать дополнительную материальную поддержку героям специальной военной операции на Украине и их семьям. По его словам, мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, а также отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней.