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09 июля 2025 в 09:55

Раскрыта любопытная деталь в решении США о поставках оружия Украине

CNN: Хегсет не проинформировал Трампа о решении приостановить поставки Украине

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений Украине было односторонним, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным телеканала, глава Пентагона не проинформировал об этом американского лидера Дональда Трампа.

Министр обороны Пит Хегсет не проинформировал Белый дом перед тем, как санкционировал приостановку поставок вооружений Украине на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, решение Хегсета о заморозке военной помощи Украине стало неожиданностью не только для Трампа, но и для других ключевых фигур администрации. В частности, в замешательство пришли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание, что Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

Пит Хегсет
США
Дональд Трамп
Украина
оружие
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