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08 июля 2025 в 18:41

Политолог указал на важную деталь в решении Трампа возобновить помощь Киеву

Политолог Марков: Трамп не принимал нового решения о передаче вооружений Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о передаче вооружений Киеву, а лишь возобновил ранее приостановленные поставки, утвержденные его предшественником Джо Байденом, обратил внимание политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что эта инициатива не является новой и не принадлежит действующему американскому лидеру.

Это не новые поставки оружия по решению Трампа. Это приостановка Трампом приостановки поставок того оружия, которое выделил Украине еще Байден и поставка которого была приостановлена несколько дней назад главой Пентагона [Питом] Хегсетом... Нового решения отправлять Украине оружия Трамп не делал, — написал он.

Кроме того, как указал Марков, вероятно, на Украину будет отправлено не все ранее выделенное вооружение, а только его часть. Он предположил, что Киев вместе с европейскими союзниками будет усиливать давление на американскую администрацию, пытаясь сначала добиться небольших поставок, а затем постепенно увеличивать их объемы.

Пока в душе Трампа не победа мира над войной и не победа войны над миром, а ничья... Какое решение [он] примет — никто не знает, — заключил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.

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Пит Хегсет
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