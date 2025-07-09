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09 июля 2025 в 10:20

Готовим как в СССР: идеальная подлива для картошки и котлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните ту самую густую, ароматную подливу из школьной столовой, которая превращала обычные котлеты в праздничное блюдо? Этот рецепт — кулинарная машина времени, которая перенесет вас в советское детство. Всего 15 минут — и на вашем столе появится настоящий гастрономический символ эпохи, приготовленный из самых простых ингредиентов.

Нужны простые продукты: морковь (2 шт.), лук (2 шт.), томатная паста (2 ст. л.), вода/бульон (300 мл), мука (1 ст. л.), растительное масло (1 ст. л.), чеснок (2 зубчика), соль, перец, специи по вкусу.

Нарежьте морковь соломкой, обжарьте на масле 3 минуты. Добавьте мелко нарезанный лук, жарьте еще 3 минуты. Всыпьте муку, добавьте томатную пасту и специи, хорошо перемешайте. Влейте воду или бульон, доведите до кипения. Добавьте измельченный чеснок, посолите, поперчите. Тушите на медленном огне 10 минут. Ароматная подлива готова! Подавайте к котлетам, пюре или кашам.

Совет: для насыщенного вкуса используйте масло, оставшееся после жарки котлет. Можно добавить щепотку сахара для баланса кислоты.

подливы
котлеты
рецепты
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
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