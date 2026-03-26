Не котлеты, а ресторанный изыск: морковь, шампиньоны и вино в подливе — вкус, который удивляет

Обычные котлеты превращаются в настоящее блюдо «как в ресторане» — сочные, ароматные и с насыщенной подливой.

Этот рецепт — отличный способ приготовить привычное блюдо по-новому. Котлеты получаются мягкими и нежными, а соус с грибами, морковью и вином добавляет глубину вкуса и легкую пикантность. Такое блюдо легко подать даже на праздничный стол.

Ингредиенты: фарш свиной — 1 кг, белый хлеб — 300 г, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, яйца — 2 шт., шампиньоны — 300 г, морковь — 1 шт., огурцы маринованные — 100 г, мука — 3–4 ст. л., томатный соус — 100 г, вода — 1 стакан, белое сухое вино — 150 мл, растительное масло — для жарки, соль, перец, сахар — по вкусу.

Хлеб замачивают и хорошо отжимают, затем смешивают с фаршем, добавляют тертый лук, чеснок, яйца, соль и перец. Массу тщательно вымешивают и слегка отбивают — так котлеты будут особенно сочными. Формируют крупные заготовки и обжаривают до румяной корочки.

В той же сковороде быстро обжаривают морковь кружочками и шампиньоны. Отдельно подрумянивают муку, добавляют томатный соус и разводят водой до гладкой подливы. Вливают соус к овощам, добавляют вино, немного сахара, соль и перец.

Возвращают котлеты, добавляют нарезанные маринованные огурцы и тушат под крышкой 12–15 минут.

