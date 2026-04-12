12 апреля 2026 в 13:05

И не надо никаких уставших гуляшей — фетаксу и черри отправляю в духовку и варю макароны: невероятная паста вкуснее, чем в ресторане

Готовится проще простого, а результат — как из уютного итальянского бистро. Идеальный вариант, когда хочется быстро, красиво и очень вкусно. Секрет этого блюда — в запеченной фетаксе, которая превращается в нежный сливочный соус.

Достаточно выложить в форму сыр и помидоры черри, щедро посыпать специями: базилик, сушеный томат, чеснок — и отправить в духовку до мягкости и легкой румяности.

Ингредиенты: фетакса — 200 г, помидоры черри — 250 г, макароны — 250 г, оливковое масло — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, базилик — 1 ч. л., сушеный томат — 1 ч. л., соль — по вкусу, шпинат — 50 г (по желанию).

Фетаксу выложите в форму, вокруг распределите черри, полейте маслом и посыпьте специями и измельченным чесноком. Отправьте в духовку при 180 °С на 20–25 минут.

Параллельно отварите макароны до готовности. Запеченный сыр с томатами перемешайте до кремовой массы, добавьте горячие макароны и соедините. По желанию вмешайте шпинат — он станет мягким от тепла. Паста получается нежной, ароматной и очень сочной.

Ранее мы делились рецептом курочки «Райской». Она понравится даже консерваторам.

Проверено редакцией
Овощи и макароны — звучит странно, подумал я. Как же ошибался: 20 минут — и на столе шикарный ужин
Общество
Овощи и макароны — звучит странно, подумал я. Как же ошибался: 20 минут — и на столе шикарный ужин
Не котлеты, а ресторанный изыск: морковь, шампиньоны и вино в подливе — вкус, который удивляет
Общество
Не котлеты, а ресторанный изыск: морковь, шампиньоны и вино в подливе — вкус, который удивляет
В холодильнике гуляет ветер? Эта паста спешит на помощь — делюсь рецептом личной палочки-выручалочки
Общество
В холодильнике гуляет ветер? Эта паста спешит на помощь — делюсь рецептом личной палочки-выручалочки
Паста для похудения, на которую подсела вся семья, а я всего лишь заменила макароны на кабачок
Общество
Паста для похудения, на которую подсела вся семья, а я всего лишь заменила макароны на кабачок
Беру 3 яйца и пеку пласт на противне: рулет к чаю и завтраку вместо надоевших сырников и блинов
Общество
Беру 3 яйца и пеку пласт на противне: рулет к чаю и завтраку вместо надоевших сырников и блинов
макароны
гуляш
подливы
паста
простой рецепт
Ольга Шмырева
