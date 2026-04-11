Курочка «Райская» понравится даже консерваторам — нежнейшая необычная шапочка. Горячее на праздник или вкусный ужин

Даже те, кто не любит эксперименты, спокойно едят курочку «Райскую» и просят добавки — сочетание киви, сыра и кокосовой стружки получается мягким, сбалансированным и совсем не «странным».

Сверху получается нежная, чуть сладковатая шапочка с расплавленным сыром и сочным киви, а сама курица остается мягкой и сочной — все очень гармонично и без перегруза вкусов.

Продукты

Куриное филе — 500 г, киви — 2 шт., сыр твердый — 150 г, майонез — 30 г, кокосовая стружка — 2 ст. л., растительное масло — 20 г, соль, специи и чеснок — по вкусу.

Как готовить

Куриное филе нарезают вдоль на тонкие кусочки и слегка отбивают под пленкой. Быстро обжаривают на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 1 минуте с каждой стороны, чтобы мясо только «схватилось».

Перекладывают на противень с пергаментом, смазывают майонезом, солят, добавляют специи и чеснок. Киви очищают, нарезают кружочками и выкладывают сверху, затем посыпают тертым сыром и кокосовой стружкой.

Отправляют в разогретую до 180 °С духовку на 30–40 минут до румяной корочки. Подают горячей — получается нежно, сочно и с легкой необычной ноткой.

