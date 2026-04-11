11 апреля 2026 в 17:02

Курочка «Райская» понравится даже консерваторам — нежнейшая необычная шапочка. Горячее на праздник или вкусный ужин

Даже те, кто не любит эксперименты, спокойно едят курочку «Райскую» и просят добавки — сочетание киви, сыра и кокосовой стружки получается мягким, сбалансированным и совсем не «странным».

Сверху получается нежная, чуть сладковатая шапочка с расплавленным сыром и сочным киви, а сама курица остается мягкой и сочной — все очень гармонично и без перегруза вкусов.

Продукты

Куриное филе — 500 г, киви — 2 шт., сыр твердый — 150 г, майонез — 30 г, кокосовая стружка — 2 ст. л., растительное масло — 20 г, соль, специи и чеснок — по вкусу.

Как готовить

Куриное филе нарезают вдоль на тонкие кусочки и слегка отбивают под пленкой. Быстро обжаривают на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 1 минуте с каждой стороны, чтобы мясо только «схватилось».

Перекладывают на противень с пергаментом, смазывают майонезом, солят, добавляют специи и чеснок. Киви очищают, нарезают кружочками и выкладывают сверху, затем посыпают тертым сыром и кокосовой стружкой.

Отправляют в разогретую до 180 °С духовку на 30–40 минут до румяной корочки. Подают горячей — получается нежно, сочно и с легкой необычной ноткой.

Ранее мы делились интересным рецептом гренок. Фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем.

Проверено редакцией
Мешаю кефир, яйца и муку — пирог «Ленивец»: быстрый рецепт заливного пирога с курицей
Общество
Мешаю кефир, яйца и муку — пирог «Ленивец»: быстрый рецепт заливного пирога с курицей
Превращаем киви в чудесный кулич к Пасхе! Быстрый рецепт, и даже без сахара. Нежный, влажный, с яркой кислинкой
Общество
Превращаем киви в чудесный кулич к Пасхе! Быстрый рецепт, и даже без сахара. Нежный, влажный, с яркой кислинкой
Сырные блинчики — весенняя начинка и простое тесто за 5 минут. Получаются мягкие, ароматные и очень сытные
Общество
Сырные блинчики — весенняя начинка и простое тесто за 5 минут. Получаются мягкие, ароматные и очень сытные
Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком
Общество
Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком
Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни
Общество
Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Контактная сеть обрушилась на поезд с 600 пассажирами
«Спасибо Борису Джонсону»: МИД России о визите политика на позиции ВСУ
«Сербы будут благодарны»: Вучич поддержал Орбана перед выборами
Москвичка устроилась в ПВЗ ради кражи смартфонов за 260 тыс. рублей
Ирландец с топором «победил» американский военный самолет
Россияне завоевали золото на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Появились новые подробности с места взрыва на складе во Владикавказе
Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами
В Ираке избрали нового президента
В Госдуме объяснили появления артистов в провокационных образах
В храм Гроба Господня ворвались танцующие арабы
Находившийся три года в украинском плену военный позвонил матери
Двое россиян взломали сеть ресторана ради скидок на бургеры
Поезд столкнулся с автомобилем в Брянской области
Военэксперт ответил, откуда ВСУ ударили по Новой Каховке перед Пасхой
Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей
Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области
Бывший судья отсудил у аптеки 30 тыс. рублей из-за переплаты в 315 рублей
Трамп хотел выступить с публичным заявлением по Ирану
ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие: где была атака, разрушения, жертвы
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

